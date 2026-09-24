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Интерпол объявил в розыск владельца узбекского ANORBANK Олимова по делу о похищении. Ранее он сам заявлял, что был похищен в Париже

The Insider
Фото: Кахрамонжон Олимов

Фото: Кахрамонжон Олимов

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На сайте Интерпола появилось красное уведомление о розыске узбекского финансиста Кахрамонжона Олимова, который летом прошлого года заявлял о собственном похищении в Париже. Позже расследование The Insider и L’Express показало, что похищение могло быть инсценировкой. 18 сентября The Insider первым сообщил, что против Олимова возбудили уголовное дело о похищении человека, заочно арестовали в Узбекистане и объявили в международный розыск.

Карточка Кахрамонжона Олимова на сайте Интерпола

Карточка Кахрамонжона Олимова на сайте Интерпола

Кахрамонжон Олимов является владельцем ANORBANK. Согласно последним раскрытым данным, напрямую ему принадлежит 52,36% акций банка, еще 47,06% — нидерландской Bekamin B.V., связанной с Олимовым.

После предыдущей публикации The Insider ANORBANK заявил, что сообщения об Олимове относятся к его «личным вопросам» и не связаны с капиталом, управлением и операционной деятельностью банка. Центробанк Узбекистана тогда сообщил, что ANORBANK продолжает работать в штатном режиме и соблюдает установленные финансовые нормативы.

Красное уведомление Интерпола представляет собой запрос правоохранительным органам стран-участниц установить местонахождение разыскиваемого и временно задержать его до решения вопроса об экстрадиции или другой предусмотренной законом процедуре. Оно не является международным ордером на арест: каждая страна самостоятельно решает вопрос о задержании в соответствии со своим законодательством.

Согласно постановлению суда о заочном аресте, узбекские правоохранительные органы обвиняют Олимова по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 137 УК Узбекистана — в похищении человека из корыстных или иных низменных побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По этой статье ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Летом 2025 года сам Олимов заявил, что его похитили в центре Парижа, вывезли на виллу под Ниццей, пытали и потребовали $10 млн. После выплаты $200 тысяч и подписания расписки на $5 млн его, по его версии, отпустили. Однако совместное расследование The Insider и L’Express выявило многочисленные противоречия: после предполагаемого освобождения Олимов продолжал дружелюбно общаться с человеком, которого называл одним из похитителей, а билет обратно в Париж ему оплатил водитель этого человека.

По данным источника The Insider, следствие считает, что Олимов мог инсценировать собственное похищение, чтобы представить организатором преступления своего бывшего работодателя и оппонента по финансовому спору Батыра Рахимова. По версии следствия, позже Олимов при помощи узбекских силовиков сам организовал похищение Рахимова, пытаясь заставить его отказаться от финансовых претензий. Рахимов ранее требовал от Олимова более $200 млн компенсации за активы, которые, по его утверждению, перешли под контроль бывшего подчиненного на крайне невыгодных для него условиях.

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Публикация:«Интерпол объявил в розыск владельца узбекского ANORBANK Олимова по делу о похищении. Ранее он сам заявлял, что был похищен в Париже»

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