Узбекский финансист Олимов, заявивший в 2025 году о своем похищении в Париже, сам объявлен в розыск по обвинению в организации похищения

Узбекский финансист Кахрамонжон Олимов, который летом 2025 года заявил о своем похищении и пытках во Франции, теперь сам обвиняется в похищении человека. Как выяснил The Insider, в Узбекистане Олимов заочно заключен под стражу и объявлен в международный розыск. Об этом The Insider рассказал источник, близкий к окружению Олимова.

Официальная информация о деле отсутствует, однако источник The Insider сообщил, что Олимов мог инсценировать свое похищение во Франции, чтобы представить организатором преступления своего бывшего работодателя и оппонента в экономическом споре Батыра Рахимова. В ноябре 2025 года The Insider и французский L’Express уже обнаружили в версии Олимова многочисленные противоречия и признаки возможной инсценировки: в частности, после предполагаемого освобождения банкир дружелюбно переписывался с человеком, которого называет своим похитителем, а затем предупредил его о полиции и просил «держаться подальше», чтобы избежать задержания.

Теперь Олимова обвиняют в том, что он оклеветал Рахимова, обвинив его в похищении, после чего при помощи узбекских силовиков сам организовал похищение Рахимова, чтобы под угрозой уголовного преследования заставить отказаться от финансовых претензий, которые Рахимов ранее предъявлял Олимову, — он обвинял последнего в хищении принадлежащих ему бизнес-активов и требовал компенсацию в сумме более $200 млн.

Строительство электростанции и арест министра энергетики

На этом фоне обращает на себя внимание история с парогазовой электростанцией в Сурхандарьинской области, которая стоила кресла министру энергетики Журабеку Мирзамахмудову. Электростанцию строит международный консорциум с участием связанной с Кахрамонжоном Олимовым компании QuWatt B.V. 27 июля президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал реализацию проекта: по его словам, место для станции выбрали неправильно, из-за чего только подведение к ней газа потребует дополнительных $300 млн. Президент также заявил, что условия соглашения с инвестором были недостаточно тщательно изучены и могут привести к новым расходам.

На том же совещании Мирзиёев уволил министра энергетики Журабека Мирзамахмудова, сославшись на «серьезные недостатки» в отрасли. Спустя два дня Мирзамахмудова задержали, а 30 июля суд заключил его под стражу. Как сообщила Узбекская редакция Радио Свобода «Озодлик» со ссылкой на несколько независимых источников в правоохранительных органах, бывшего министра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении средств.

Проект стоимостью около $1,2 млрд первоначально развивался через нидерландскую Stone City Energy B.V., единственным конечным бенефициаром которой с момента учреждения в 2019 году до марта 2024-го был Олимов. После реструктуризации его экономическое участие в проекте сохранилось через QuWatt B.V., которая по-прежнему полностью контролируется Олимовым и входит в число владельцев проектной компании SCE-Quvvat LLC наряду с EDF, Siemens Energy и катарской Nebras Power.

Инсценировка похищения

Летом 2025 года Олимов заявил, что его похитили в центре Парижа, вывезли сначала в неизвестное место, а затем на виллу под Ниццей, где избивали, пытали и требовали $10 млн. По его версии, после того как он согласился подписать расписку на $5 млн и передать $200 тысяч, похитители отпустили его. Вернувшись в Париж, Олимов обратился в полицию.

Однако совместное расследование The Insider и L’Express выявило ряд обстоятельств, не совпадающих с этой версией. Виллу, где якобы удерживали Олимова, арендовали через посредника с использованием документов близкого соратника Олимова. После предполагаемого освобождения билет первого класса обратно в Париж Олимову оплатил водитель некоего М. — человека, которого банкир называл непосредственным участником похищения. Уже после обращения в полицию Олимов продолжал дружелюбно переписываться с М. и во время многочасового допроса обсуждал с ним передачу $200 тысяч.

Переписка продолжилась и позднее. Когда М. спросил Олимова, поняла ли полиция, что произошедшее было инсценировкой, тот не ответил. Спустя несколько дней Олимов писал ему, что между ними «нет вражды», и выражал облегчение по поводу того, что М. не задержали. Медицинское освидетельствование, проведенное через восемь дней после предполагаемых пыток, зафиксировало у Олимова лишь незначительные ушибы и ссадины неизвестного происхождения.

Расследование также установило многолетний финансовый конфликт между Олимовым и его бывшим работодателем Батыром Рахимовым. После отъезда Рахимова из Узбекистана в Турцию в 2016 году значительная часть его бизнеса оказалась под управлением Олимова, а затем перешла к нему в результате навязанной Олимовым сделки, которую Рахимов впоследствии посчитал крайне невыгодной. Вернувшись в Узбекистан, Рахимов начал добиваться ее пересмотра и потребовал от Олимова более $200 млн компенсации. Именно на фоне этого конфликта летом 2025 года появилась история о похищении Олимова, в организации которого он фактически обвинил людей, связанных с Рахимовым.