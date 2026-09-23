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Новости

Генпрокуратура признала «нежелательными» немецкий фонд, крымский центр «Альменда» и британских «Друзей Фалуньгун»

The Insider
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Генпрокуратура России объявила «нежелательными» Фонд поддержки этнических немцев за рубежом, зарегистрированный в Германии, украинский центр гражданского просвещения «Альменда» и британское объединение «Друзья Фалуньгун Европа». Это следует из обновленного реестра на сайте Минюста. Решение по «Альменде» ведомство приняло 9 сентября, по двум другим организациям — 7 сентября. На каком основании их внесли в перечень, не уточняется.

Фонд поддержки этнических немцев ведет деятельность более чем в 35 государствах. В частности он помогает немецким общинам за границей готовить и воплощать культурные, образовательные, общественные и гуманитарные инициативы.

«Альменда» появилась в Крыму в 2011 году и поначалу занималась гражданским образованием и укреплением демократической культуры. После того как Россия аннексировала полуостров, центр переключился на трудности, с которыми столкнулись крымчане.

«Друзья Фалуньгун Европа» отстаивают свободу вероисповедания и рассказывают о преследованиях последователей движения «Фалуньгун» в Китае и за его пределами. Другие группы сторонников этого движения в России запретили еще в 2020 году.

10 сентября Генпрокуратура пополнила реестр «нежелательных» сразу пятнадцатью организациями. Больше всего записей пришлось на Institute for War & Peace Reporting (IWPR) — в список попали сама организация, три ее структуры в Нидерландах, США и Великобритании, а также связанный с ней центральноазиатский проект CABAR.asia.

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Публикация:«Генпрокуратура признала «нежелательными» немецкий фонд, крымский центр «Альменда» и британских «Друзей Фалуньгун»»

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