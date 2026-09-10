Генпрокуратура РФ пополнила реестр «нежелательных» сразу 15 организациями, в том числе Institute for War & Peace Reporting и CABAR.asia

Генпрокуратура пополнила реестр «нежелательных» организаций сразу пятнадцатью пунктами, заметила «Медиазона». Больше всего записей в списке пришлось на Institute for War & Peace Reporting (IWPR): «нежелательными» признаны сама организация и три ее отдельные структуры — в Нидерландах, США и Великобритании, а также связанный с ней центральноазиатский проект CABAR.asia.

Дважды в реестр попал и украинский Razom We Stand, выступающий за эмбарго на российские энергоносители, — как украинская общественная организация, так и одноименный нидерландский фонд Stichting Razom We Stand. Кроме того, «нежелательным» признан еще один украинский проект — Ukrainian War Environmental Consequences Work Group (UWEC), который собирает данные об экологических последствиях войны.

В список внесли норвежский венчурный фонд Gardar, созданный для финансирования украинской оборонной промышленности, а также нидерландскую НКО OSINT for Ukraine, документирующую российские военные преступления, и польский фонд INFO OPS Polska, изучающий интернет-дезинформацию.

Реестр пополнили и организации, работающие с украинцами в Германии, — Panda Platforma и Dialogue for Understanding. Последняя финансируется немецким МИД. Нежелательным признан и немецкий фонд Stiftung Menschenrechte, связанный с Amnesty International. Также в список попала американская волонтерская организация U.S. Ukrainian Activists, которая организует митинги в поддержку Украины и сбор средств на гуманитарную помощь.

Ранее российские власти объявили «нежелательной» организацией Faculty of Liberal Arts and Sciences (FLAS) — независимый вуз в Черногории, созданный российскими преподавателями, которые покинули страну после начала войны.