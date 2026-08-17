Впервые в России человека обвинили в «сотрудничестве с нежелательной организацией» за то, что та сослалась на его тексты

На сотрудницу исследовательского центра «Сова» Ольгу Сибиреву оформили административный материал по ст. 20.33 КоАП — «участие в деятельности нежелательной организации». Об этом сообщил сам центр. Постановление о возбуждении дела вынесли после того, как Сибирева явилась по повестке в городскую прокуратуру Наро-Фоминска, где с ней разговаривал первый заместитель прокурора Денис Селуянов.

Из документа выяснилось, о какой именно структуре идет речь, — Сибиреву связывают с «Международным альянсом за свободу вероисповедания» (МАРС), получившим статус «нежелательной» организации в 2024 году. До этого силовики название не раскрывали: 4 августа у Сибиревой дома прошел «осмотр помещения», в ходе которого забрали книги и электронные устройства, и сотрудники Центра «Э» лишь намекали на некое сотрудничество с «нежелательной» структурой, но уточнять, с какой именно, отказывались.

Поводом для претензий, как следует из постановления, послужило то, что МАРС в каких-то своих документах упомянул подготовленные Сибиревой годовые доклады о свободе совести в России за 2024 и 2025 годы — они выходили на сайте «Совы». Ссылок на ресурсы альянса с этими упоминаниями в самом постановлении нет, однако, по предположению центра, такие материалы фигурируют в остальных бумагах дела.

В «Сове» считают, что это, вероятно, первый эпизод, когда человеку вменяют связь с «нежелательной» организацией на том основании, что она сама сослалась на него. Подчеркивается, что речь идет не о комментарии, который эксперт дал специально, а об использовании «нежелательной» структурой публичного материала чужого проекта. По оценке центра, такая логика расходится и с законом, и с элементарным смыслом — если применять ее последовательно, «сотрудничающим» окажется любой, включая любое российское СМИ, чей текст такая организация захочет процитировать у себя. Ни Сибирева, ни центр, подчеркивают в «Сове», никогда не имели дел с МАРС, а на сайте организация упоминается только в связи с присвоенным ей статусом и без каких-либо оценок.

В конце 2025 года по итогам проверки ФСБ в Ярославской области дела по той же ст. 20.33 КоАП возбудили против четырех административных сотрудников вузов из-за размещенных на университетских сайтах диссертаций, где встречались ссылки на такие структуры. Всех признали виновными и оштрафовали на 20 тысяч рублей.