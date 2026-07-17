Минюст РФ объявил «нежелательным» «международное движение „Голос“», о существовании которого никто не знает

Минюст России включил в перечень «нежелательных» организаций «Международное общественное движение „В защиту прав избирателей "Голос"“». Об этом сообщил бывший сопредседатель прекратившего работу «Голоса» Станислав Андрейчук. По его словам, ни он, ни его бывшие коллеги не понимают, о какой структуре идет речь: никто из них подобного объединения не создавал и не планировал создавать, а в публичном пространстве упоминаний о нем нет.

Андрейчук обратил внимание на юридическую нестыковку. Ранее в России действовало Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» — его Минюст признал «иностранным агентом», то есть считал российским объединением. Эта организация до сих пор остается в реестре российских лиц-«иноагентов», хотя прекратила существование еще год назад. Теперь же в реестре нежелательных — то есть иностранных — организаций появилось «международное движение» с тем же названием, причем страна его расположения не указана.

Андрейчук напомнил, что в июле 2025 года все руководящие органы общероссийского «Голоса» были распущены, а участники вышли из его состава. Он сказал:

«Я лично официально уведомлял об этом и Минюст, и Генпрокуратуру, и даже МИД России».

По мнению Андрейчука, государство накануне выборов, вероятно, само сконструировало намеренно размытую структуру, к которой можно будет причислить любого, чья позиция или поведение не понравятся властям в дни голосования или сразу после них. Создание правовой неопределенности для граждан он назвал «не багом, а фичей» российской политической системы, противоречащей при этом конституции страны.

Движение «Голос» объявило о прекращении деятельности 8 июля 2025 года. Как говорилось в заявлении на его сайте, были ликвидированы все региональные отделения, закрыты все проекты, а информационные ресурсы, включая сайт и «Карту нарушений», перестали обновляться. Решение было принято после того, как сопредседателя движения Григория Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии по делу об организации деятельности «нежелательной» организации.