Минюст внес в реестр «нежелательных» американское медиа Eurasianet и две европейские организации, выступающие против войны в Украине

Фото: Global Look Press

Минюст России внес в реестр «нежелательных» три иностранные организации: Eurasianet (США), Verein Russland der Zukunft (VRZS) «Сообщество „Россия будущего — Швейцария“» и Stichting Next Level Initiatives (Нидерланды). Организации включены в официальный перечень на сайте ведомства. Решение о признании организаций «нежелательными» ранее приняла Генпрокуратура, однако публично об этом не сообщалось.

Eurasianet — независимое медиа, освещающее события в странах Евразии с особым вниманием к Южному Кавказу и Центральной Азии. Проект базируется при Институте Гарримана Колумбийского университета и публикует материалы на английском и русском языках. Среди источников финансирования — Google, Bloomberg, Dow Jones-Factiva, LexisNexis и Open Society Foundations.

Сообщество «Россия будущего — Швейцария» объединяет россиян и русскоязычных жителей Швейцарии. Организация заявляет, что занимается продвижением демократических ценностей, прав человека и развитием гражданского общества, а также информирует о ситуации в России. После начала полномасштабной войны в Украине сообщество выступило против российской агрессии и участвует в акциях поддержки Украины.

Фонд Next Level Initiatives был создан в 2022 году как гражданская инициатива в ответ на вторжение России в Украину. В описании организации говорится, что она направлена на объединение усилий в поддержку Украины.

Согласно российскому законодательству, участие в деятельности «нежелательных» организаций влечет административную и уголовную ответственность. По статье 20.33 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

В случае повторного участия или более серьезных форм вовлечения может наступить уголовная ответственность по статье 284.1 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком от 1 года до 6 лет, а также штрафы до 500 тысяч рублей.

