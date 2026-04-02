Минюст признал «нежелательной» организацией «Международную комиссию юристов» с консультативным статусом при ООН

Министерство юстиции России включило «Международную комиссию юристов» (International Commission of Jurists, ICJ) в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана «нежелательной» на территории страны. Соответствующая запись опубликована в реестре на сайте ведомства.

Как следует из данных Минюста, решение о признании организации «нежелательной» Генеральная прокуратура приняла 19 марта 2026 года. В перечень ICJ внесли распоряжением Минюста от 1 апреля, информация об этом была обнародована 2 апреля.

«Международная комиссия юристов» — международная неправительственная правозащитная организация со штаб-квартирой в Женеве. Она обладает консультативным статусом при Экономическом и социальном совете ООН (ECOSOC), что позволяет ей участвовать в работе органов системы ООН, в том числе Совета по правам человека, подавать экспертные заключения и выступать в рамках международных дискуссий по вопросам прав человека и верховенства права.

Организация объединяет 60 судей, юристов и правоведов из разных стран. Она занимается продвижением стандартов независимости судебной власти, защитой прав человека и развитием международного права, а также ведет программы в различных регионах мира. ICJ была основана в начале 1950-х и со временем стала одной из заметных международных правозащитных структур.