Генпрокуратура признала «нежелательным» Европейский молодежный форум

Российская Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» Европейский молодежный форум (European Youth Forum). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Зарегистрированную в Бельгии организацию в ведомстве обвинили в «откровенно враждебной позиции по отношению к России»:

«На своих официальных ресурсах форум систематически распространяет клеветническую и заведомо ложную информацию, изображая нашу страну как „внешнего агрессора и оккупанта, бросающего вызов глобальной системе безопасности“».

Форум также обвинили в «пропаганде ЛГБТ» и «подрыве традиционных семейных и нравственных устоев российского общества».

European Youth Forum — это платформа, объединяющая молодежные организации европейских стран. Она представляет интересы молодых людей на уровне ЕС и политики Союза. Например, «Европейская молодежная столица», один из проектов форума, — это звание, которое получает один из городов Европы, и на протяжении года в нем при поддержке местных властей будут реализовываться молодежные проекты. В прошлом году этот титул получил Львов, в этом — итальянская Парма.