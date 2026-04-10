Стэнфордский университет признали «нежелательной организацией» в России

Министерство юстиции внесло Стэнфордский университет в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Соответствующая запись появилась в официальном реестре.

Решение о признании университета «нежелательной организацией» было принято Генеральной прокуратурой 26 марта. Ранее, в марте, в тот же список включили Калифорнийский университет в Беркли.

Согласно российскому законодательству, такой статус присваивается организациям, которые, по версии властей, представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Их деятельность на территории России запрещена, а за сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее аналогичный статус получил и Йельский университет, где проходил обучение Алексей Навальный. В то же время его дочь, Дарья Навальная, обучалась именно в Стэнфорде.

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

