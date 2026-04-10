Стэнфордский университет признали «нежелательной организацией» в России

Министерство юстиции внесло Стэнфордский университет в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Соответствующая запись появилась в официальном реестре.

Решение о признании университета «нежелательной организацией» было принято Генеральной прокуратурой 26 марта. Ранее, в марте, в тот же список включили Калифорнийский университет в Беркли.

Согласно российскому законодательству, такой статус присваивается организациям, которые, по версии властей, представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Их деятельность на территории России запрещена, а за сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее аналогичный статус получил и Йельский университет, где проходил обучение Алексей Навальный. В то же время его дочь, Дарья Навальная, обучалась именно в Стэнфорде.