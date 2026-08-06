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Новости

Генпрокуратура признала «нежелательным» Human Rights Foundation

The Insider
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Российская Генпрокуратура признала «нежелательной» работу американского фонда Human Rights Foundation. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. 

По версии ведомства, фонд занимается распространением информации, «дискредитирующей» ВС РФ, и «оказывает поддержку организациям, деятельность которых уже признана нежелательной» в России. Фонд также обвинили в поддержке санкционного давления на Москву. 

Отдельно Генпрокуратура упоминает проект фонда Tyranny Tracker — интерактивную карту, которая оценивает приверженность государств демократическим ценностям. Россию этот проект относит к «полностью авторитарным режимам».

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Human Rights Foundation был основан в США в 2005 году. В 2024-м председателем правозащитной организации стала Юлия Навальная, ранее этот пост занимал Гарри Каспаров. Фонд занимается продвижением и защитой прав человека по всему миру. 

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