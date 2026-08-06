Генпрокуратура признала «нежелательным» Human Rights Foundation

Российская Генпрокуратура признала «нежелательной» работу американского фонда Human Rights Foundation. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

По версии ведомства, фонд занимается распространением информации, «дискредитирующей» ВС РФ, и «оказывает поддержку организациям, деятельность которых уже признана нежелательной» в России. Фонд также обвинили в поддержке санкционного давления на Москву.

Отдельно Генпрокуратура упоминает проект фонда Tyranny Tracker — интерактивную карту, которая оценивает приверженность государств демократическим ценностям. Россию этот проект относит к «полностью авторитарным режимам».