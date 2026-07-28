Фонд, владеющий Bosch, внесли в список «нежелательных». Он помог раскрыть российскую дезинформацию на выборах в Германии

Минюст РФ внес Фонд Роберта Боша и еще девять НКО в реестр «нежелательных». Обновление реестра датировано 24 июля, а решения Генпрокуратура приняла в середине июля. Среди новых фигурантов списка организации из Германии, Великобритании, США, Франции и Норвегии. Наиболее известная из них — немецкий благотворительный фонд Robert Bosch Stiftung.

Фонд был создан в 1964 году для продолжения общественной и благотворительной деятельности основателя концерна Роберта Боша. Ему принадлежит около 94% уставного капитала Robert Bosch GmbH, а свою работу он финансирует за счет дивидендов. При этом, как уточняет сам Bosch, фонд не влияет на стратегию и коммерческую деятельность концерна: 93% голосующих прав контролирует отдельная структура Robert Bosch Industrietreuhand, остальные принадлежат потомкам Боша. Сам концерн Bosch в реестр «нежелательных» не включен.

Фонд работает в сферах здравоохранения, образования и международных отношений, финансирует собственные и сторонние проекты. В частности, ему принадлежит благотворительная больница в Штутгарте, а в 2014 году фонд открыл в Берлине Robert Bosch Academy. Участниками ее программ были политолог Екатерина Шульман, бывший редактор «Ведомостей» Максим Трудолюбов и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Одно из направлений работы фонда — изучение российского влияния и дезинформационных операций. Перед досрочными выборами в Бундестаг, прошедшими в феврале 2025 года, фонд поддержал международную команду исследователей из четырех стран, занимавшуюся мониторингом российских кампаний в социальных сетях. На основании собранных ею данных Reuters выпустило два материала о попытках повлиять на немецких избирателей.

В первой статьей, опубликованной 12 февраля прошлого года, говорилось о работе связанных с Россией сетей Storm-1516, Doppelgänger и «Матрешка». Они распространяли поддельные предупреждения западных спецслужб о якобы готовящихся в Германии терактах, а также недостоверные сообщения, направленные против кандидата в канцлеры Фридриха Мерца. Исследователи предположили, что целью кампании было запугать избирателей, снизить явку и одновременно создать почву для последующих обвинений в фальсификации голосования по почте.

Reuters получило доступ к полной базе публикаций и подтвердило общий характер обнаруженной кампании. К тому моменту материалы сетей собрали в социальных сетях около 2,5 млн взаимодействий. За неделю до выхода публикации объем дезинформации утроился после того, как к уже действовавшим Doppelgänger и «Матрешке» присоединилась Storm-1516.

Второй материал Reuters вышел 20 февраля, за три дня до голосования. Исследователи обнаружили отдельную сеть Geist, состоявшую более чем из 700 поддельных аккаунтов. Большинство из них создали в декабре 2024 года: сначала они публиковали нейтральные сообщения, но за неделю до выборов переключились на пророссийские, антивоенные и направленные против Мерца материалы.

Многие страницы использовали созданные искусственным интеллектом фотографии профиля и иллюстрации. В публикациях Мерца изображали зависимым от США, а Германию — страной, которую от экономического упадка якобы может спасти только возобновление закупок российского газа. Reuters отмечало, что отдельные публикации почти не собирали реакций, однако масштаб сети свидетельствовал о подготовленной и скоординированной операции.

Уже 21 февраля МВД Германии публично предупредило о попытке России повлиять на федеральные выборы. Ведомство связало распространявшиеся в Гамбурге и Лейпциге фейковые видеоролики со Storm-1516 — операцией, которую американские власти выявили во время президентских выборов в США в 2024 году.

Генпрокуратура России не объяснила, почему признала фонд «нежелательным». Его участие в выявлении российских информационных операций перед выборами в Бундестаг может быть одной из причин решения, однако официально такая связь не подтверждена.

В реестр также внесли немецкую НКО Geradeaus e.V. — юридическое лицо StraightForward Foundation. Фонд выдает гранты и предоставляет редакционную поддержку авторам документальных книг о войне в Украине, коррупции, политических репрессиях и других темах, которые невозможно свободно освещать в России. В его команду входят бывший заместитель главного редактора «Медузы» Александр Горбачев, бывший главный редактор Individuum Феликс Сандалов и директор по развитию Алексей Докучаев.

При поддержке StraightForward были созданы книги о ЧВК «Вагнер» и Евгении Пригожине, вывозе украинских детей, политзаключенных, российской системе цифрового контроля и военных преступлениях в Украине. Фонд помогает авторам найти зарубежных издателей и перевести рукописи на другие языки.

Еще одной «нежелательной» организацией стала Platform for Civic, Anti-War and Humanitarian Initiatives — зарегистрированное в Германии юридическое лицо Платформы антивоенных инициатив. Она объединяет 80 организаций и 30 индивидуальных участников, работающих в 25 странах. Платформа выступает за прекращение российской агрессии против Украины, преодоление последствий войны и демократические изменения в России.

В список также внесли парижский Reforum Space — связанный с Free Russia Foundation центр для эмигрировавших из России активистов, журналистов, правозащитников, ученых и деятелей культуры. В помещении бесплатно предоставляют места для работы, проведения мероприятий и записи медиапроектов. Парижский центр открылся в 2024 году при участии ассоциации Russie-Libertés и Сахаровского института.

«Нежелательной» объявили и Eastern European Network for Citizenship Education — Восточноевропейскую сеть гражданского образования, объединяющую организации и экспертов из стран Восточной Европы. Она занимается обменом методиками и развитием гражданского образования. В работе сети участвуют представители НКО, образовательных учреждений и исследовательских организаций.

В перечень попал британский International Drug Policy Consortium — международная сеть, объединяющая более 190 организаций, выступающих за декриминализацию наркопотребления, снижение вреда и отказ от исключительно карательной наркополитики. Консорциум продвигает подход, основанный на защите прав человека, здравоохранении и социальной поддержке, говорится на сайте организации. Его секретариат работает в Лондоне, Амстердаме, Аккре и Бангкоке.

Среди внесенных в реестр организаций, помогающих Украине, — американская Nova Ukraine и норвежская Ukrainian Freedom Convoys. Первая собирает гуманитарную и медицинскую помощь, поддерживает украинские больницы, образовательные учреждения и пострадавших от войны. Вторая на частные пожертвования закупает и доставляет автомобили и другое оборудование украинским военным.

Минюст также объявил «нежелательной» норвежско-российскую организацию SmåRådina, созданную сторонниками Алексея Навального после его ареста в 2021 году. После начала полномасштабного российского вторжения она стала проводить в Норвегии акции против войны и режима Владимира Путина, противодействовать российской пропаганде и помогать украинским беженцам. Сейчас в ее работе участвуют более 100 человек.

Последней организацией в списке стала американская Liberty Forward, поддерживающая молодых россиян, придерживающихся демократических взглядов. Она помогает им продолжать учебу и профессиональную деятельность в США и странах ЕС, оказывает юридическую и психологическую поддержку, а также консультирует по вопросам убежища и освобождения от обязательного возвращения в Россию. Организация также помогает участникам американских академических программ, которым после учебы опасно возвращаться в РФ.

Статус «нежелательной» запрещает организациям открывать представительства, проводить проекты и распространять свои материалы в России. Российским гражданам и юридическим лицам также запрещено участвовать в их деятельности за пределами страны. За участие предусмотрены административные штрафы, а за повторное нарушение — до четырех лет лишения свободы. Организаторам деятельности «нежелательной» организации грозит до шести лет заключения.