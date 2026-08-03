Генпрокуратура России объявила «нежелательной» нидерландскую правозащитную организацию Dalan Fund

Генпрокуратура России признала «нежелательной» деятельность правозащитного фонда Dalan Fund из Нидерландов, передает «Интерфакс».

По версии ведомства, структура была учреждена два года назад только под предлогом правозащитной работы, а ее реальные задачи лежали якобы в иной плоскости. В ведомстве заявили:

«Фонд создан в 2024 году якобы для реализации программ и проектов в правозащитной сфере. В действительности организация реализует инициативы, направленные на финансовую поддержку ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским и запрещено в РФ) и СМИ антироссийской направленности».

Еще одна претензия надзорного ведомства касается работы фонда за пределами России — прокуроры считают, что организация содействует «продвижению на пространстве СНГ антироссийской риторики западных стран».

Отдельно в Генпрокуратуре указали на контакты фонда с коренными малочисленными народами. По утверждению ведомства, этому направлению уделяется «особое внимание», а под видом защиты прав и борьбы за социальную справедливость там продвигаются «сепаратистские идеи».

В апреле Минюст внес в реестр нежелательных организаций Стэнфордский университет — соответствующее решение Генпрокуратура приняла еще в марте.