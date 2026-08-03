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Новости

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» нидерландскую правозащитную организацию Dalan Fund

The Insider
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Генпрокуратура России признала «нежелательной» деятельность правозащитного фонда Dalan Fund из Нидерландов, передает «Интерфакс».

По версии ведомства, структура была учреждена два года назад только под предлогом правозащитной работы, а ее реальные задачи лежали якобы в иной плоскости. В ведомстве заявили:

«Фонд создан в 2024 году якобы для реализации программ и проектов в правозащитной сфере. В действительности организация реализует инициативы, направленные на финансовую поддержку ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским и запрещено в РФ) и СМИ антироссийской направленности».

Еще одна претензия надзорного ведомства касается работы фонда за пределами России — прокуроры считают, что организация содействует «продвижению на пространстве СНГ антироссийской риторики западных стран».

Отдельно в Генпрокуратуре указали на контакты фонда с коренными малочисленными народами. По утверждению ведомства, этому направлению уделяется «особое внимание», а под видом защиты прав и борьбы за социальную справедливость там продвигаются «сепаратистские идеи».

 В апреле Минюст внес в реестр нежелательных организаций Стэнфордский университет — соответствующее решение Генпрокуратура приняла еще в марте.

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