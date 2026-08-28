Созданный российскими преподавателями в изгнании Факультет свободных искусств и наук объявили «нежелательной» организацией

Российские власти объявили «нежелательной» организацией Faculty of Liberal Arts and Sciences (FLAS) — независимый вуз в Черногории, созданный российскими преподавателями, покинувшими страну после начала войны.

Решение может затронуть не только сотрудников факультета, но и его российских студентов. Российские власти могут расценивать саму учебу в организации с таким статусом как «участие в ее деятельности», предупреждают в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Причем с 2021 года административная ответственность распространяется и на действия граждан России за пределами страны.

За первое «участие в деятельности нежелательной организации» статья 20.33 КоАП предусматривает для граждан штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года может привести уже к уголовному делу и лишению свободы на срок до четырех лет.

Отдельный риск связан с деньгами. Предоставление или сбор средств для деятельности «нежелательной организации» — самостоятельное уголовное преступление, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы, причем предварительный административный протокол для этого не требуется. «ОВД-Инфо» отмечает, что российские силовики могут относить к финансированию в том числе оплату товаров и услуг такой организации.

Потенциальные риски возникают и вокруг оплаты обучения россиянами во FLAS. Стоимость бакалавриата на факультете сейчас составляет €5000 в год. FLAS — официально аккредитованное и лицензированное в Черногории высшее учебное заведение. Его зарегистрировали в Будве в ноябре 2022 года, государственную аккредитацию факультет получил в феврале 2024-го, а лицензию Министерства образования Черногории — в мае 2025 года. Вуз выдает трехлетние дипломы бакалавра европейского образца с 180 кредитами ECTS.

Факультет создали российские преподаватели в изгнании, ранее работавшие в «Шанинке», ВШЭ, РАНХиГС, Европейском университете в Санкт-Петербурге, СПбГУ и других вузах. Декан FLAS Марина Калашникова до 2022 года руководила факультетами Liberal Arts в «Шанинке» и РАНХиГС. Среди направлений факультета — социология, политология, цифровые гуманитарные науки, лингвистика, история искусства, медиа и журналистика.

The Insider рассказывал об истории FLAS еще в 2024 году. Его основали после разгрома программ Liberal Arts в российских университетах. В 2022 году прокуратура утверждала, что такие программы в России направлены на «разрушение традиционных ценностей» и «искажение истории», после чего факультеты и программы в СПбГУ, РАНХиГС и «Шанинке» были закрыты или радикально переформатированы.

Причем нынешнее решение продолжает историю, начавшуюся еще до полномасштабного вторжения России в Украину. В 2021 году Генпрокуратура объявила «нежелательным» американский Bard College, который более 20 лет сотрудничал с факультетом свободных искусств и наук СПбГУ. После этого университет был вынужден разорвать сотрудничество с Bard College, прекратилась программа двойных дипломов, а сам факультет позднее фактически перестал существовать в прежнем виде.

Часть его преподавателей, а также сотрудники других российских университетов после начала войны уехали из страны и продолжили работу за рубежом. FLAS стал первым созданным российскими учеными в изгнании независимым вузом, получившим государственную аккредитацию в стране пребывания.

Российские власти в последние годы систематически присваивают статус «нежелательных» зарубежным образовательным учреждениям и организациям. В список уже попали Bard College, Центрально-Европейский и Йельский университеты, Калифорнийский университет в Беркли, Стэнфорд и Университет Тафтса, а также British Council и Германская служба академических обменов DAAD.