Суд ЕС отменил прошлые продления санкций против экс-сенатора Ткача. Но из санкционного списка его не убрали

Общий суд ЕС отменил решения Совета Евросоюза от сентября 2024-го и сентября 2025 года о продлении санкций против бывшего сенатора от Калининградской области Олега Ткача. Однако из действующего санкционного списка Ткач не исключен: в марте 2026 года Совет ЕС вновь продлил ограничения против него, а 22 сентября сохранил Ткача в списке при очередном пересмотре санкций.

Решение по делу T-584/24 суд вынес сегодня, 23 сентября. Он отменил акты 2024-го и 2025 годов в той части, в которой они сохраняли Ткача под санкциями. Как пишет EU Law Live, спор касался критерия, позволяющего вводить ограничения против лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, поддерживающих или осуществляющих такие действия.

При этом сегодняшнее решение суда не касается последних санкционных актов. 14 марта 2026 года Совет ЕС вновь продлил ограничения против Ткача и обновил их обоснование. В нем Совет ЕС уже ссылался не только на работу Ткача в Совете Федерации и голосование за ратификацию договоров России с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР», но и на его связи с издательским бизнесом.

В частности, Совет ЕС называет Ткача основателем издательства OLMA, впоследствии OLMA Media Group, и утверждает, что он сохранял контроль и влияние на деятельность группы и издательства «Просвещение» вплоть до перехода последнего под полный контроль российского государства в сентябре 2025 года. По утверждению Совета ЕС, с 2022 года «Просвещение» непосредственно участвует в продвижении российской войны против Украины.

Ткач оспаривает и мартовское продление санкций. В мае он подал новый иск — дело T-347/26. Экс-сенатор требует отменить решение от 14 марта в касающейся его части, а также взыскать с Совета ЕС €650 тысяч. Решения по этому делу пока нет.

Вчера, 22 сентября, за день до решения суда по старому иску, Совет ЕС продлил весь режим персональных санкций за действия против территориальной целостности Украины сразу на 36 месяцев — до 22 сентября 2029 года. В Брюсселе отметили, что ограничения распространяются более чем на 3 тысячи физических и юридических лиц и предусматривают заморозку активов, запрет предоставлять им экономические ресурсы и ограничения на въезд для физических лиц.

При пересмотре из списка исключили бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, Андрея Фалалеева и компанию Redbird Corporate Services, а также трех умерших фигурантов. Ткача среди исключенных нет.

Ткач был сенатором с 2004 по 2022 год и попал под санкции ЕС 9 марта 2022 года. Первоначальным основанием стало его голосование за ратификацию договоров «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР».

The Insider еще в 2021 году писал о связях семьи Ткача с группой компаний «Просвещение». Издательство совместно с Лингвистическим центром Военного университета Минобороны выпускало учебные пособия для кадетских образовательных учреждений и поставляло литературу в подведомственные Минобороны училища.

Как рассказывали СМИ, сотрудники «Просвещения» получили указания убирать из школьных учебников упоминания Украины и Киева. Издательство было приватизировано в 2011 году основателями группы «Олма» Владимиром Узуном и Олегом Ткачом.