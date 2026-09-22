ЕС продлил санкции против России сразу на три года. С Алишера Усманова и Михаила Фридмана ограничения сняли

Совет Евросоюза согласовал продление санкций против российских физических и юридических лиц еще на три года. Об этом говорится в пресс-релизе Совета. Одновременно с этим из-под ограничений вывели бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Ограничения продлили сразу на три года — до 22 сентября 2029 года. Действующие санкции затрагивают более 3000 физ- и юрлиц, которых в Брюсселе считают причастными к полномасштабному вторжению в Украину.

При этом отдельно в документе подчеркивается, что Совет «принял решение не продлевать санкции в отношении трех физических лиц и одной организации». Из списка исключили еще троих умерших человек. По именам их в пресс-релизе не называют, но их упоминание есть в документе, опубликованном в журнале ЕС. Это:

основатель USM Holdings Алишер Усманов ;

; сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман ;

; экс-ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Фалалеев

и компания Redbird Corporate Services Ltd, которую связывали с одним из судов «теневого флота».

О том, что страны ЕС обсуждали вывод из-под санкций Фридмана и Усманова ранее сообщали СМИ и международные агентства. Об этом написали, например, газета The Guardian, издание Euronews, а также агентство Reuters. Исключения Усманова, по данным СМИ, просили Франция и Словакия, а Фридмана — Люксембург. Против, в частности, высказывалась Латвия.

В разговоре с The Guardian представитель Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что продление санкций сразу на три года стало результатом «тяжелого компромисса»: