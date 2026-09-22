Латвия заблокировала снятие санкций ЕС с Усманова и Фридмана

Латвия отказалась поддержать предложенный в ЕС компромисс по продлению персональных санкций, введенных в связи с российской агрессией против Украины. План предусматривал исключение из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление всего режима сразу на три года. Для принятия решения необходимо согласие всех 27 стран ЕС.

Суть компромисса — обмен санкций двух персон на более долгий срок действия всего санкционного режима. Сейчас эти персональные санкции ЕС приходится регулярно продлевать единогласным решением всех 27 стран. Каждый раз появляется риск, что какая-нибудь страна заблокирует их продление или потребует кого-то исключить. Ирландия предложила такую сделку: Усманова и Фридмана сейчас исключают из санкционного списка, а взамен весь оставшийся список продлевают сразу на 36 месяцев. То есть следующие три года не пришлось бы каждые полгода проходить через угрозу вето.

О решении Риги сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. По его словам, продление санкций на 36 месяцев само по себе было бы правильным решением, однако Латвия не согласна, чтобы условием для этого стало снятие ограничений с Усманова и Фридмана. Кулбергс подчеркнул, что в условиях продолжающейся войны давление на Россию должно усиливаться.

По данным Euronews, большинство стран были готовы поддержать компромисс. Переговоры продолжились утром 22 сентября. Если до истечения срока действия ограничений договориться не удастся, под угрозой окажется весь санкционный режим, распространяющийся более чем на 2600 физических и юридических лиц.

Одной из причин нынешнего спора стала позиция Франции. Париж добивается снятия санкций с Усманова. Как сообщал Euronews со ссылкой на источники, Франция и Узбекистан обсуждали договоренность, при которой исключение бизнесмена из санкционного списка ЕС может быть связано с освобождением двух французских граждан, находящихся в заключении в Азербайджане. Французские власти эту предполагаемую сделку публично не подтверждали.

Словакия также выступала за исключение Усманова и Фридмана. Из-за разногласий страны ЕС 14 сентября смогли продлить действующие ограничения лишь на семь дней.

Кулбергс сообщил, что Рига намерена продолжить переговоры с Брюсселем и Парижем и искать поддержку своей позиции среди других членов ЕС. Он также созвал экстренное заседание правительства Латвии для обсуждения ситуации.