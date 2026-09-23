Независимый экзитпол зафиксировал вброс около 10 тысяч бюллетеней во время выборов в Госдуму на Кипре

Официальная явка на расположенном на Кипре УИК № 8158 во время выборов в Госдуму оказалась примерно в десять раз выше, чем зафиксировал независимый экзитпол «Голосуй за рубежом». Об этом The Insider рассказали организаторы экзитпола. По их данным, вброс на Кипре составил более 10 тысяч бюллетеней. При этом дополнительные голоса «получили» не только «Единая Россия», но и «Справедливая Россия» и ЛДПР.

УИК № 8158 включал в себя участки для голосования в Пафосе, Лимасоле и посольстве РФ в столице Кипра Никосии. По официальным данным ЦИК, на УИК № 8158 проголосовали 15 843 человека. Больше всех голосов получила «Единая Россия» — 10 897 (68,78%), на втором месте оказалась ЛДПР — 1095 голосов (6,91%), на третьем КПРФ — 954 бюллетеня (6,02%), на четвертом «Новые люди» — 785 (5,95%), на пятом «Справедливая Россия» — 695 (4,39%).

Эти результаты существенно отличаются от данных независимого экзитпола «Голосуй за рубежом», согласно которым «Новые люди» набрали на кипрском участке 46,3% голосов, а «Единая Россия» — всего 12,8%.

Как рассказали The Insider организаторы экзитпола, такая разница между результатами объясняется вбросом на Кипре более 10 тысяч бюллетеней. Одна из его организаторов Маргарита Кучушева пояснила:

«В трех местах мы опросили большинство приходивших на участки и насчитали 945 человек. Мы стояли почти 80% времени. С 8 утра до 8 вечера в пятницу и субботу в Пафосе, с 8 утра до 8 вечера в субботу в Лимасоле <голосование в этих городах проходило 18 и 19 сентября — The Insider> и в пятницу, субботу и воскресенье у посольства в Никосии с 8 утра до 8 вечера, за исключением ливня с грозой утром в пятницу и двух часов в субботу. Во время ливня я была в машине у посольства и зафиксировала нулевую явку.



На всех участках один вход и один выход. Мы считали явку. Как так вышло, что официальная явка примерно в десять раз больше? Единственный большой промежуток, который мы не охватили, — это пятница в Лимасоле. Но это был рабочий день — не могло так получиться, что именно в эти часы именно в Лимасоле именно в рабочую пятницу пришли 90% избирателей. Это фантастические результаты. Даже если учитывать работников посольства и их семьи, все равно не сходится. Таким образом, вброс составил не менее 10 тысяч бюллетеней. При этом вбросили не только за „Единую Россию“, но и за „Справедливую Россию“, и за ЛДПР».

На Кипре также был расположен УИК № 8439 в Никосии при Российском центре науки и культуры. Этот участок не был охвачен независимым экзитполом.

Ранее The Insider проанализировал данные ЦИК с заграничных избирательных участков. Результат «Новых людей» за рубежом оказался в три с лишним раза выше общероссийского, а результат «Единой России» — примерно на 18 процентных пунктов ниже. На президентских выборах 2024 года голосование россиян за рубежом также существенно отличалось от общероссийских результатов.