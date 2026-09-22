Реальная явка на выборах в Госдуму примерно на 20% ниже официальной — оценки аналитиков

Реальная явка на выборах в Госдуму без учета Москвы, дистанционного электронного голосования и оккупированных территорий Украины могла составить менее 40%, следует из предварительных расчетов электорального аналитика Бориса Овчинникова. ЦИК утверждает, что показатель достиг 59,32%. Разрыв между официальной цифрой и верхней границей оценки Овчинникова составляет не менее 19,3 процентного пункта.
Овчинников проанализировал первые 20 тысяч обработанных протоколов — около 23% избирательных участков. По его предварительной оценке, примерно 31% офлайн-голосов могут относиться к статистически аномальным. Признаки фальсификации или иного искусственного завышения явки он обнаружил примерно на 69% участков за пределами Москвы. Овчинников отмечает, что это предварительные расчеты. Другой электоральный аналитик, Пётр Жижин, получил более высокую оценку явки — 49,9%.
Накануне The Insider приводил анализ результатов выборов, проведенный «Новой газетой Европа» по методу электорального статистика Сергея Шпилькина. Реальный результат «Единой России» авторы оценили примерно в 34% без статистически аномального прироста против официальных 57,8%.
Отдельные вопросы у аналитиков вызвала динамика результата «Справедливой России». После обработки 95,18% протоколов партия получала 4,96% и не преодолевала 5-процентный барьер. После обработки 96,95% ее результат достиг ровно 5%. Электоральный аналитик Станислав Андрейчук обратил внимание, что примерно за час в системе ЦИК появилось около 60 тысяч дополнительных голосов за партию. Он считает такой скачок не связанным с реальным подсчетом голосов. О нарушениях при подсчете голосов за «Справедливую Россию» ЦИК не сообщал.
Председатель ЦИК Элла Памфилова, напротив, утверждала, что выборы прошли с минимальным числом нарушений. После голосования она говорила только о двух случаях вброса бюллетеней. Как рассказывал The Insider, проект «Выборы 2026 — наблюдаем вместе!» за три дня получил 1043 сообщения о возможных нарушениях из 64 регионов, более 50 из них касались предполагаемых вбросов. Не все сообщения были независимо подтверждены.
По официальным данным ЦИК, явка составила 59,32% против 51,72% на предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году. «Единая Россия» получает около 58% голосов по партийным спискам. Окончательные итоги выборов Центризбирком планирует подвести 25 сентября.