Реальная явка на выборах в Госдуму примерно на 20% ниже официальной — оценки аналитиков

Накануне The Insider приводил анализ результатов выборов, проведенный «Новой газетой Европа» по методу электорального статистика Сергея Шпилькина. Реальный результат «Единой России» авторы оценили примерно в 34% без статистически аномального прироста против официальных 57,8%.

Отдельные вопросы у аналитиков вызвала динамика результата «Справедливой России». После обработки 95,18% протоколов партия получала 4,96% и не преодолевала 5-процентный барьер. После обработки 96,95% ее результат достиг ровно 5%. Электоральный аналитик Станислав Андрейчук обратил внимание, что примерно за час в системе ЦИК появилось около 60 тысяч дополнительных голосов за партию. Он считает такой скачок не связанным с реальным подсчетом голосов. О нарушениях при подсчете голосов за «Справедливую Россию» ЦИК не сообщал.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, напротив, утверждала, что выборы прошли с минимальным числом нарушений. После голосования она говорила только о двух случаях вброса бюллетеней. Как рассказывал The Insider, проект «Выборы 2026 — наблюдаем вместе!» за три дня получил 1043 сообщения о возможных нарушениях из 64 регионов, более 50 из них касались предполагаемых вбросов. Не все сообщения были независимо подтверждены.

По официальным данным ЦИК, явка составила 59,32% против 51,72% на предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году. «Единая Россия» получает около 58% голосов по партийным спискам. Окончательные итоги выборов Центризбирком планирует подвести 25 сентября.