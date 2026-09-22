Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.1

EUR

96.37

OIL

101.24

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

143

 

 

 

 

 

Новости

Реальная явка на выборах в Госдуму примерно на 20% ниже официальной — оценки аналитиков

The Insider
Владимир Бурнов / РАПСИ

Владимир Бурнов / РАПСИ

Реальная явка на выборах в Госдуму без учета Москвы, дистанционного электронного голосования и оккупированных территорий Украины могла составить менее 40%, следует из предварительных расчетов электорального аналитика Бориса Овчинникова. ЦИК утверждает, что показатель достиг 59,32%. Разрыв между официальной цифрой и верхней границей оценки Овчинникова составляет не менее 19,3 процентного пункта.

Овчинников проанализировал первые 20 тысяч обработанных протоколов — около 23% избирательных участков. По его предварительной оценке, примерно 31% офлайн-голосов могут относиться к статистически аномальным. Признаки фальсификации или иного искусственного завышения явки он обнаружил примерно на 69% участков за пределами Москвы. Овчинников отмечает, что это предварительные расчеты.  Другой электоральный аналитик, Пётр Жижин, получил более высокую оценку явки — 49,9%.

Пётр Жижин / X

Пётр Жижин / X

Накануне The Insider приводил анализ результатов выборов, проведенный «Новой газетой Европа» по методу электорального статистика Сергея Шпилькина. Реальный результат «Единой России» авторы оценили примерно в 34% без статистически аномального прироста против официальных 57,8%.

Отдельные вопросы у аналитиков вызвала динамика результата «Справедливой России». После обработки 95,18% протоколов партия получала 4,96% и не преодолевала 5-процентный барьер. После обработки 96,95% ее результат достиг ровно 5%. Электоральный аналитик Станислав Андрейчук обратил внимание, что примерно за час в системе ЦИК появилось около 60 тысяч дополнительных голосов за партию. Он считает такой скачок не связанным с реальным подсчетом голосов. О нарушениях при подсчете голосов за «Справедливую Россию» ЦИК не сообщал.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, напротив, утверждала, что выборы прошли с минимальным числом нарушений. После голосования она говорила только о двух случаях вброса бюллетеней. Как рассказывал The Insider, проект «Выборы 2026 — наблюдаем вместе!» за три дня получил 1043 сообщения о возможных нарушениях из 64 регионов, более 50 из них касались предполагаемых вбросов. Не все сообщения были независимо подтверждены.

По официальным данным ЦИК, явка составила 59,32% против 51,72% на предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году. «Единая Россия» получает около 58% голосов по партийным спискам. Окончательные итоги выборов Центризбирком планирует подвести 25 сентября.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Реальная явка на выборах в Госдуму примерно на 20% ниже официальной — оценки аналитиков»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»
  3. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей
  4. Киму мать родна. Как Северная Корея выходит из международной изоляции за счет поддержки российской войны в Украине
  5. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте