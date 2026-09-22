Во время выборов в Госдуму сотрудники российского посольства в Риге обеспечили «Единой России» победу на местном голосовании

«Единая Россия» и Владимир Путин традиционно получают высокие проценты на голосованиях в Риге. Так, по итогам президентских выборов 2018 года среди проживающих в Латвии россиян за Владимира Путина проголосовали 93%, он получил больше 11 тысяч голосов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Рига стала одним из городов, куда массово переехали сотрудники закрытых и запрещенных в России СМИ. По данным местного Управления миграции, с начала войны разного рода беженцам из России (в основном журналистам и членам их семей) было выдано около 2 тысяч ВНЖ. Это заметно повлияло на результаты голосования на выборах 2024 года. Тогда к российскому посольству выстроилась многочасовая очередь из желающих проголосовать, что привело к недовольству местных пенсионеров, которым пришлось долго в ней стоять, чтобы отдать голос за Путина, и к тому, что результат российского лидера в столице Латвии снизился до 71%.

Во время голосования за новый созыв Госдумы подобного ажиотажа замечено не было. По данным местной полиции, которая проверяла документы у каждого пришедшего (эту меру ввели в столице Латвии с начала июля в качестве симметричного ответа на то, что российская полиция начала досматривать всех посетителей латвийского посольства в Москве), желание проголосовать изъявили лишь 290 граждан России, что составляет 0,8% от всех имеющих право голоса россиян, проживающих в Латвии.

Впрочем, не все пожелавшие проголосовать смогли это сделать. Так, журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, признанный в России «иностранным агентом», рассказал в своем Facebook, что пришел в посольство со своим гражданским, а не заграничным паспортом. И комиссия, потратив почти час на рассмотрение этого дела, отказала ему в выдаче бюллетеня, предложив сходить домой за другим документом.

Таким образом, исходя из данных латвийской полиции, на участке в Риге проголосовали 289 россиян. Девять из них, судя по данным ЦИК РФ, испортили бюллетени. Тем не менее в урнах в итоге оказалось 314 действительных бюллетеней, 120 из них — за «ЕР». Если вычесть из этих 314 голосов тех, кто пришел голосовать с улицы, выяснится, что нынешняя штатная численность российского посольства в Латвии составляет 34 человека. В дипломатическом листе посольства РФ в Риге указаны шесть человек. По всей видимости, остальные — местный технический персонал (охранники, сотрудники на приеме документов и т. д.).

Получается, что из 120 голосов, которые «Единая Россия» получила в Риге, 34 были поданы сотрудниками посольства — это почти треть (если считать, что все сотрудники посольства голосовали за «ЕР», что наиболее вероятно). Но даже при таких вводных результат «Единой России» в Риге все равно уменьшился: на выборах 2021 года она получила в столице Латвии 51,3% голосов.