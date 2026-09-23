Азербайджан запретил иранским авиакомпаниям выполнять рейсы в страну из-за угрозы санкций со стороны США

Власти Азербайджана запретили авиакомпаниям из Ирана выполнять рейсы в республику. Об этом сообщило агентство «Азертадж» со ссылкой на пресс-службу «Азербайджанских авиалиний». Такое решение объяснили санкциями Вашингтона против Тегерана. Как ранее заявил министр финансов США Скотт Бессент, аэропорты и компании, обслуживающие иранских перевозчиков, будут подвергнуты ограничениям и отрезаны от системы долларовых расчетов.

В «Азербайджанских авиалиниях» заявили местному агентству, что с 22 сентября рейсы в республику, которые осуществлялись иранскими авиакомпаниями, приостанавливаются. Там отметили, что решение вызвано новым пакетом санкций в отношении Ирана со стороны США. При этом на сайте Aviasales утром 23 сентября еще можно было купить билет на прямой рейс Iran Air по маршруту Баку — Тегеран на 25 сентября. На Skyscanner прямые рейсы между странами к утру 23 числа уже отсутствовали.

До этого министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут осуществлять международные перелеты, поскольку аэропорты, которые согласятся их обслуживать, подвергнутся вторичным санкциям. Он отметил:

«С 23 сентября иранские авиакомпании не смогут работать по всему миру. Как мы это сделаем? Если они приземлятся, вы не сможете заправить их топливом, вы не сможете предоставить им услуги по посадке, вы не сможете продать им билеты, иначе вы будете выбиты из долларовой системы».

В конце августа США начали новую масштабную санкционную кампанию против Ирана под названием «Экономический изгой». Американские власти пояснили, что их цель — перекрыть экономические связи Ирана с внешним миром. По словам Бессента, под ограничения попадет «любая организация, способствующая отмыванию денег в интересах Ирана».

Минфин США 8 сентября уточнил, что под санкции в рамках операции «Экономический изгой» попали 27 иранских авиакомпаний.

Авиасообщение с Ираном ранее приостановила Грузия. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, такое решение было принято потому, что «Грузия всегда учитывает санкционные режимы различных стран». Кроме того, до марта 2027 года были отменены все рейсы турецких авиакомпаний в Иран. Также Турция запретила полеты в страну иранской авиакомпании Mahan Air.