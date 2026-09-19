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Война с Ираном обошлась США уже минимум в $45,1 млрд. Около 62% суммы пришлось на боеприпасы

The Insider
Катер проходит мимо торговых судов в Ормузском проливе у Бендер-Аббаса, Иран, 7 сентября 2026 года. Фото: Vahid Salemi / AP

Катер проходит мимо торговых судов в Ормузском проливе у Бендер-Аббаса, Иран, 7 сентября 2026 года. Фото: Vahid Salemi / AP

Война США с Ираном к началу сентября обошлась как минимум в $45,1 млрд, пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценкой Пентагона, переданной Конгрессу. Из этой суммы $28,1 млрд пришлось на израсходованные боеприпасы — это около 62% всех названных расходов, подсчитал The Insider. При этом в оценку не вошли затраты на восстановление американских баз и зданий, поврежденных во время войны.

Непосредственно к 3 сентября расходы составили $43,6 млрд: $28,1 млрд — на боеприпасы, $11,2 млрд — на проведение военных операций и $4,3 млрд — на потерянную или поврежденную технику. Еще $1,5 млрд потребовалось на дополнительное топливо. В Пентагоне также не предоставили Конгрессу подробную оценку косвенных расходов, которую запрашивали законодатели.

В июле глава Пентагона Пит Хегсет оценивал расходы на войну в $37,5 млрд. Таким образом, менее чем за два месяца названная американскими властями сумма выросла еще на $7,6 млрд, или примерно на 20%, подсчитал The Insider.

Независимая оценка Бюджетного управления Конгресса, опубликованная 15 сентября, составляла около $38 млрд по состоянию на 1 августа. В ведомстве отмечали, что эта сумма также не включает восстановление поврежденных объектов и ряд других расходов. По оценке управления, при сохранении сравнительно низкой интенсивности боевых действий война будет обходиться Пентагону еще примерно в $2 млрд ежемесячно, а при эскалации, сопоставимой с июльской, — в $3 млрд и более.

Основной статьей расходов остаются боеприпасы. В первом квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о войне с Ираном ведомство впервые официально признало их нехватку. Тогда расходы за период с 28 февраля по 30 июня оценивались в $33,4 млрд, из которых $22,3 млрд приходилось на боеприпасы.

Бюджетное управление Конгресса предупреждало, что восполнение запасов некоторых наиболее востребованных боеприпасов может занять пять лет или больше. Война также повлияла на стоимость энергоносителей: управление ожидает, что связанные с конфликтом перебои с поставками нефти и газа прибавят около 0,5 процентного пункта к инфляции в США в первом квартале 2027 года.

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Публикация:«Война с Ираном обошлась США уже минимум в $45,1 млрд. Около 62% суммы пришлось на боеприпасы»

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