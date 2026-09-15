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Пентагон впервые признал нехватку боеприпасов из-за войны США с Ираном

The Insider
Фото: Jason Cutshaw, Public domain, via Wikimedia Commons

Фото: Jason Cutshaw, Public domain, via Wikimedia Commons

Пентагон впервые официально признал дефицит боеприпасов, накопившийся в результате войны с Ираном. Об этом говорится в первом квартальном отчете генерального инспектора Минобороны США об операции «Эпическая ярость» — так Пентагон называет кампанию против Ирана, начатую 28 февраля.

По данным ведомства, за период с 28 февраля по 30 июня военные действия против Ирана обошлись в $33,4 млрд, из которых $22,3 млрд пришлось на израсходованные боеприпасы, а еще $3,7 млрд — на потерянную технику. Управление заместителя военного министра по закупкам и снабжению заявило, что расход боеприпасов в ходе операции «привел к дефициту стратегических резервов и выявил узкие места в оборонно-промышленной базе при их пополнении».

В Пентагоне уточнили, что ведомство работает над ускорением производственных линий, расширением мощностей оборонных предприятий и накоплением критически важных материалов и компонентов, однако для этого отрасли требуется «значительное время». Самые серьезные проблемы, по данным отчета, сохраняются в производстве твердотопливных ракетных двигателей, взрывчатых веществ и пороха, а также в найме квалифицированных рабочих.

Президент Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет ранее неоднократно отрицали дефицит боеприпасов, утверждая, что у вооруженных сил США достаточно оружия для ведения боевых действий. 24 июня Белый дом направил Конгрессу запрос на экстренное дополнительное финансирование в размере $87,6 млрд, из которых $67,1 млрд предназначены Минобороны — прежде всего на пополнение боеприпасов и компенсацию расходов по операции против Ирана.

О том, что нехватка боеприпасов уже ограничивает военные возможности США в конфликте с Ираном и стала причиной резкого разговора Трампа с Хегсетом в Кэмп-Дэвиде, ранее писала The Washington Post.

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Публикация:«Пентагон впервые признал нехватку боеприпасов из-за войны США с Ираном»

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