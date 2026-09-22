Экспорт российской пшеницы снизился в 4 раза, а география поставок сократилась в 3,5 раза. Закупки этого вида зерна Турцией упали в 32 раза

Поставки российской пшеницы за границу во второй декаде сентября сократились в четыре раза. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Российский зерновой союз. Кроме того, резко сузилась и география экспорта: в 2025 году в аналогичный период поставки шли в 29 стран, теперь их осталось только 8.

Как заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, сокращение началось еще в июле и усилилось к середине сентября: с 10 по 20 сентября на экспорт было отправлено 347 тонн пшеницы, тогда как за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 1,3 млн тонн. Экспорт ячменя упал в 9,9 раза, до 21,9 тысячи тонн, кукурузы — в 3,3 раза, до 11,8 тысячи тонн. В целом экспорт зерновых сократился в четыре раза — с 1,6 млн тонн за вторую декаду сентября в прошлом году до 381 тысячи тонн сейчас.

Тюрина прогнозирует, что экспорт пшеницы по итогам сентября составит максимум около 1 млн тонн, тогда как в 2025 году в этом месяце за границу было продано 5,7 млн тонн.

Резко сократилась и география поставок. Если год назад во второй декаде сентября российская пшеница отгружалась в 29 стран, то в 2026 году — только в 8. Лидирует по закупкам этого вида зерна у РФ Египет, куда была поставлена 81 тысяча тонн — в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Наиболее сильное падение — в 32 раза — было зафиксировано на турецком направлении: в прошлом году Турция закупила за вторую декаду сентября более 200 тысяч тонн пшеницы, а за аналогичный период в текущем году — только 6,1 тысячи тонн.

Тюрина также сообщила, что зерно отгружалось только через 9 портов, тогда как год назад — через 35.

Как ранее сообщал The Insider, на мировом рынке наблюдаются опасения дефицита зерна из-за эскалации войны России против Украины, которая привела к перебоям поставок из черноморского региона. Как пояснил в беседе с The Insider аналитик Rabobank Андрик Пайен, на Россию и Украину приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы. Из-за сбоев рынок начал смотреть в сторону альтернативных экспортеров, включая Евросоюз, Аргентину, США и Австралию.

Однако их способности заместить выпавший украинский и российский экспорт, по словам эксперта, ограничены: ряд стран столкнулись со снижением урожая из-за неблагоприятных погодных условий, а у Австралии и Аргентины возможности экспорта сейчас снижены из-за завершения у них маркетингового года — старых запасов уже мало, а новый урожай еще не созрел. Альтернативные экспортеры могут лишь частично сгладить дефицит, но вряд ли способны оперативно и без повышения цен заместить весь объем.