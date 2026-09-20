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Трамп распорядился превратить триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс с дронами и снайперами

The Insider
Фото: The New York Times

Фото: The New York Times

Президент США Дональд Трамп распорядился изменить проект планируемой в Вашингтоне триумфальной арки, превратив ее также в военный комплекс для размещения и оперативного использования дронов и снайперов. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, решение принято «по настоятельной просьбе» американских военных и в целях национальной безопасности.

Трамп заявил, что на крыше и площади у арки будет размещено «большое количество дронов» и снайперы, а внутри сооружения будут храниться значительные запасы боеприпасов для снайперского оружия. «Ничего подобного не будет больше нигде в мире», — написал президент США. Какими именно угрозами вызвана необходимость превращения арки в военный объект, он не уточнил, отмечает Reuters.

Арку высотой около 76 метров планируют построить у Мемориального моста между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем. Трамп ранее представлял ее как сооружение в честь 250-летия США. Федеральное управление гражданской авиации США на прошлой неделе пришло к выводу, что арка не будет представлять опасности для самолетов, но потребовало установить на ее вершине «вечный огонь» в качестве авиационного предупреждения.

Reuters отмечает, что из-за расположения неподалеку от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана специалисты в области авиации высказывали опасения по поводу безопасности. Группа ветеранов также обратилась в суд, пытаясь остановить строительство: по их мнению, арка нарушит историческую перспективу между мемориалом Линкольна и Арлингтонским кладбищем.

Арка — один из нескольких крупных проектов Трампа по изменению облика Вашингтона. Среди других — новый бальный зал Белого дома, реконструкция отражающего бассейна у мемориала Линкольна и перестройка гольф-поля в Восточном Потомак-парке.

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Публикация:«Трамп распорядился превратить триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс с дронами и снайперами»

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