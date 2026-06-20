Трамп приказал сделать воду в бассейне у мемориала Линкольну синей. Из-за перекраски дна он стал нагреваться и вода стала зеленой

Синее покрытие на дне бассейна у мемориала Линкольну в Вашингтоне начало отслаиваться спустя несколько дней после того, как водоем перекрасили и снова заполнили водой в рамках многомиллионной реконструкции, которую распорядился провести президент США Дональд Трамп. До этого вода стала зеленой от водорослей, которые начали быстрее размножаться из-за того, что темное дно нагревало воду. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственное наблюдение журналистов телеканала, побывавших на Национальной аллее в четверг.

Корреспонденты CNN увидели в одной части бассейна фрагмент синего покрытия, который частично оторвался от дна и поднимался к поверхности воды. Неясно, идет речь о краске или герметике и что именно вызвало отслоение. Владелец вирджинской компании Atlantic Industrial Coatings, которая занималась ремонтом бассейна, Эдди Вуд, ознакомившись с фото и видео, сказал, что по ним нельзя точно определить, что произошло, и отметил:

«Есть несколько моментов, которые нам нужно будет проверить, когда мы вернемся для обслуживания, и если это окажется проблемой, ее устранят».

Председатель Aquatic Council, эксперт по инфраструктуре бассейнов Тим Ауэрхан заявил, что по видео сложно судить о причинах того, что он назвал «видимой делинацией» покрытия. По его словам, отслоение покрытия может быть вызвано рядом факторов — от подготовки основания и загрязнения поверхности до условий нанесения, проблем с адгезией, выбора материала, механических повреждений или воздействия окружающей среды, либо сочетанием этих причин. Большой вопрос, добавил он, идет ли речь о локальной проблеме в одном месте бассейна или о более системном дефекте всего покрытия в целом.

Бассейн у мемориала Линкольну служит центральным элементом Национальной аллеи на протяжении десятилетий, ранее он страдал от водорослей и протечек — почти с момента открытия столетие назад. В 2012 году администрация президента Барака Обамы потратила $34 млн на 18-месячный ремонт бассейна, призванный решить проблему цветения водорослей, но вскоре после завершения тех работ бассейн снова превратился в мутный и зловонный водоем с водорослями, птичьим пометом и мертвыми утками.

Именно эта неудача стала поводом для критики Трампа, который в апреле распорядился начать собственный ремонт и предложил перекрасить дно бассейна в цвет, который назвал «синим, как американский флаг». Изначально проект оценивали в $1,8 млн, но, согласно сводке контракта Министерства внутренних дел с Atlantic Industrial Coatings, его стоимость выросла до $14,7 млн.

Однако уже вскоре после заполнения отреставрированного бассейна водой в начале июня вода снова приобрела зеленый оттенок из-за водорослей — по состоянию на четверг участки воды оставались зелеными, водоросли были хорошо видны. На этой неделе рабочие в попытке устранить проблему выливали в бассейн перекись водорода, а представитель Министерства внутренних дел сообщил о применении «продвинутой технологии нанопузырьков».

Ремонт бассейна — один из нескольких проектов по «благоустройству» Вашингтона, инициированных Трампом: он также распорядился построить бальный зал в Восточном крыле Белого дома, возвести высокую арку у Арлингтонского национального кладбища и предложил создать «Национальный сад американских героев» с 250 статуями выдающихся американцев.

Ранее Министерство юстиции США назвало стрельбу у Белого дома в конце мая очередным покушением на президента Дональда Трампа и использовало инцидент как аргумент в судебном споре вокруг строительства нового бального зала на территории комплекса.