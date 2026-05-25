Минюст США назвал стрельбу у Белого дома очередным покушением на Трампа и потому потребовал разрешить строительство нового бального зала

Министерство юстиции США назвало субботнюю стрельбу у Белого дома очередным покушением на президента Дональда Трампа и использовало инцидент как аргумент в судебном споре вокруг строительства нового бального зала на территории комплекса, сообщает ABC News.

Вечером 23 мая 21-летний Насир Бест из Данделка (штат Мэриленд) подошел к контрольно-пропускному пункту на пересечении 17-й улицы и Пенсильвания-авеню и открыл огонь в направлении Белого дома. Агенты Секретной службы застрелили нападавшего. Трамп находился в резиденции в момент инцидента и не пострадал. Пострадал случайный прохожий — обстоятельства его ранения уточняются.

На следующий день Министерство юстиции направило в суд процессуальный документ, в котором описало произошедшее как попытку убить президента, его семью и сотрудников. По словам заместителя генерального прокурора Стэнли Вудворда, нападавший «профессионально извлек крупнокалиберное оружие из сумки и открыл огонь точно в направлении Белого дома». Отмечается, что значительная часть документа написана в стиле постов Трампа в соцсетях: иск против строительства зала назван в нем «полным позором для нашей страны».

Инцидент ведомство напрямую связало с судебным спором вокруг нового Восточного крыла Белого дома. По мнению Минюста, строящийся зал обеспечил бы безопасное укрытие на случай подобных атак: его стены способны остановить пули калибра, превышающего АК-47, а крыша будет герметично запечатана для защиты от химического заражения воздуха и оснащена площадкой для снайперов и дронов. Без этого объекта крупные мероприятия приходится проводить в палатках на южной лужайке, которые, по утверждению ведомства, практически не защищают от огнестрельного оружия.

Апелляционный суд округа Колумбия рассмотрит дело о запрете строительства бального зала 5 июня. Пока работы продолжаются, поскольку апелляционные судьи временно приостановили действие уже изданного запрета. Тем временем республиканские сенаторы отказались от планов включить в бюджетный законопроект запрос Секретной службы на $1 млрд — из этой суммы на Восточное крыло планировалось направить около $220 млн.

25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton вооруженный мужчина прорвался через зону досмотра. Один из сотрудников Секретной службы получил ранения и был госпитализирован. Подозреваемый — Коул Томас Аллен — был задержан. Трамп не пострадал.