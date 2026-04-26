Трамп не пострадал во время стрельбы на ужине в Вашингтоне, подозреваемый задержан

Президент США Дональд Трамп не пострадал во время стрельбы на торжественном ужине в Вашингтоне в ночь на 26 апреля, сообщают американские СМИ. Примерно через два часа после инцидента Трамп выступил перед журналистами на пресс-конференции в Белом доме.
Американский президент поблагодарил сотрудников Секретной службы и других сил безопасности за действия во время инцидента. «Вечер получился запоминающимся в Вашингтоне. Секретная служба и другие службы безопасности отлично сработали. Они действовали быстро и смело», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в гостинице Washington Hilton, где проходил торжественный ужин для журналистов, аккредитованных при Белом доме. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга и представители администрации США. Один из сотрудников Секретной службы получил ранения и был госпитализирован. Подозреваемый задержан.
Предполагаемого стрелка, прорвавшегося через зону досмотра на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, зовут Коул Томас Аллен, сообщили CNN три источника, знакомые с расследованием.
31-летний житель Калифорнии изучал инженерное дело и окончил Калифорнийский технологический институт (Caltech). Он работал учителем и разработчиком видеоигр в Южной Калифорнии, выяснили CNN по открытым данным.
По сообщению полиции, он, предположительно, был гостем отеля Washington Hilton, где проходило мероприятие.
Начальник полиции округа Колумбия Джеффери Кэрролл заявил, что подозреваемый был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами и «обменялся выстрелами» с сотрудниками правоохранительных органов, после чего был задержан.
Фотография подозреваемого, опубликованная в аккаунте Дональда Трампа в Truth Social, по-видимому, показывает момент сразу после задержания, пишет CNN. На ней он лежит на земле с руками за спиной.
По сообщению американских властей, подозреваемый не получил огнестрельных ранений, однако его доставили в больницу для обследования.
Подозреваемый предстанет перед судом в понедельник, 27 апреля. Ему предъявят два обвинения, заявила прокурор США Дженин Пирро: использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападение на федерального сотрудника с применением опасного оружия.
Глава полиции округа Колумбия Джеффери Кэрролл отметил, что подозреваемый, по всей видимости, действовал в одиночку. Трамп заявил, что его службе безопасности не было известно о каких-либо угрозах перед ужином.
Директор ФБР Каш Патель сообщил, что следователи «тщательно» изучат биографию подозреваемого.
30 марта 1981 года в отеле Washington Hilton Джон Хинкли — младший открыл огонь по 40-му президенту США Рональду Рейгану, когда он выходил из здания. Президент получил тяжелое огнестрельное ранение — пуля пробила легкое и вызвала сильное внутреннее кровотечение. Рейган занимал пост президента США в 1981–1989 годах.
Инцидент в отеле стал третьим покушением на Трампа за последние годы. В июле 2024 года во время предвыборного митинга 20‑летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания примерно в 120–130 метрах от сцены. Одна пуля задела ухо Трампа, он получил поверхностное ранение. В сентябре 2024-го в гольф‑клубе во Флориде по Трампу открыл огонь Райан Раут. Охрана ранила его ответным огнем.