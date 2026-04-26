Трамп не пострадал во время стрельбы на ужине в Вашингтоне, подозреваемый задержан

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в гостинице Washington Hilton, где проходил торжественный ужин для журналистов, аккредитованных при Белом доме. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга и представители администрации США. Один из сотрудников Секретной службы получил ранения и был госпитализирован. Подозреваемый задержан.

Предполагаемого стрелка, прорвавшегося через зону досмотра на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, зовут Коул Томас Аллен, сообщили CNN три источника, знакомые с расследованием.

31-летний житель Калифорнии изучал инженерное дело и окончил Калифорнийский технологический институт (Caltech). Он работал учителем и разработчиком видеоигр в Южной Калифорнии, выяснили CNN по открытым данным.

По сообщению полиции, он, предположительно, был гостем отеля Washington Hilton, где проходило мероприятие.

Начальник полиции округа Колумбия Джеффери Кэрролл заявил, что подозреваемый был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами и «обменялся выстрелами» с сотрудниками правоохранительных органов, после чего был задержан.

Фотография подозреваемого, опубликованная в аккаунте Дональда Трампа в Truth Social, по-видимому, показывает момент сразу после задержания, пишет CNN. На ней он лежит на земле с руками за спиной.

По сообщению американских властей, подозреваемый не получил огнестрельных ранений, однако его доставили в больницу для обследования.