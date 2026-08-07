Апелляционный суд обязал Трампа остановить строительство бального зала в Белом доме

Федеральная апелляционная коллегия постановила, что президент США Дональд Трамп должен прекратить надземные работы по возведению бального зала в Белом доме, поскольку он превысил свои полномочия, начав пристройку на $400 млн частных пожертвований, сообщает The Washington Post.

Решение принято тройкой судей Апелляционного суда США по округу Колумбия двумя голосами против одного. Коллегия согласилась с апрельским постановлением федерального судьи о том, что большую часть строительства зала необходимо остановить, пока Конгресс прямо не разрешит проект.

Судьи Патриша Миллетт и Брэдли Гарсия написали в мнении большинства:

«Каждый президент — временный жилец, а не собственник Белого дома».

Миллетт, назначенная Бараком Обамой, и Гарсия, назначенный Джо Байденом, уточнили, что подземные работы, а также работы, связанные с обеспечением национальной безопасности, Трамп вправе продолжать. Действие своего решения коллегия приостановила на 14 дней, чтобы Белый дом успел обратиться в Верховный суд.

В июне юристы администрации настаивали перед коллегией, что федеральные суды не должны обладать полномочиями останавливать строительство зала, а президент вправе вносить изменения на территории Белого дома.

Ранее Министерство юстиции США назвало стрельбу у Белого дома в конце мая очередным покушением на Трампа и использовало этот инцидент как аргумент в судебном споре вокруг строительства бального зала, заявляя, что его строительство позволит обеспечить безопасность президента.