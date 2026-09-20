Муратов в эфире американского телевидения обратился к Уиткоффу с просьбой добиться освобождения российских политзаключенных

Лауреат Нобелевской премии мира, сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире CNN обратился к американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру с просьбой добиться освобождения российских политзаключенных во время встреч с Владимиром Путиным. Муратов обратил внимание, что Уиткофф неоднократно приезжал на переговоры в Москву, однако не возвращался оттуда с освобожденными заключенными:

«Господин Уиткофф уже восемь раз или больше приезжал в Москву. И дай бог, чтобы продолжал ездить. Но мой вопрос вот в чем. Когда он возвращается, его самолет летит пустым. Почему он не может попросить господина Путина, с которым у него хорошие отношения, освободить нескольких политических заключенных, чтобы они улетели вместе с ним?»

Последний раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле 5 сентября. Переговоры продолжались около трех часов и были посвящены возможному урегулированию войны в Украине. В публичных сообщениях сторон по итогам встречи об освобождении политзаключенных не говорилось.

Муратов упомянул американского спецпосланника Джона Коула, который ведет переговоры с Александром Лукашенко об освобождении заключенных. 16 сентября Лукашенко выпустил из колоний еще 25 политзаключенных после переговоров с Коулом в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий.