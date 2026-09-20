Муратов в эфире американского телевидения обратился к Уиткоффу с просьбой добиться освобождения российских политзаключенных

Лауреат Нобелевской премии мира, сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире CNN обратился к американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру с просьбой добиться освобождения российских политзаключенных во время встреч с Владимиром Путиным. Муратов обратил внимание, что Уиткофф неоднократно приезжал на переговоры в Москву, однако не возвращался оттуда с освобожденными заключенными:
«Господин Уиткофф уже восемь раз или больше приезжал в Москву. И дай бог, чтобы продолжал ездить. Но мой вопрос вот в чем. Когда он возвращается, его самолет летит пустым. Почему он не может попросить господина Путина, с которым у него хорошие отношения, освободить нескольких политических заключенных, чтобы они улетели вместе с ним?»
Последний раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле 5 сентября. Переговоры продолжались около трех часов и были посвящены возможному урегулированию войны в Украине. В публичных сообщениях сторон по итогам встречи об освобождении политзаключенных не говорилось.
Муратов упомянул американского спецпосланника Джона Коула, который ведет переговоры с Александром Лукашенко об освобождении заключенных. 16 сентября Лукашенко выпустил из колоний еще 25 политзаключенных после переговоров с Коулом в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий.
«Так почему бы Стиву Уиткоффу, господину Кушнеру и молодому Дональду Трампу — младшему не испытать такую же радость от того, что ты продолжаешь спасать людей? Раз больше никто не способен этого сделать».
Беркович весит около 40 кг, Горинов снова жаловался на здоровье
На интервью Муратов принес фотографии нескольких российских заключенных. Первой он показал режиссера Евгению Беркович — снимок вскоре после ареста и ее фотографию из колонии.
По словам Муратова, перед эфиром адвокаты сообщили ему, что Беркович вновь отправили в ШИЗО. Причиной, как рассказал журналист, стало то, что она недостаточно быстро завела руки за спину. Ей также ставили в вину неправильно надетый платок и не заправленную вовремя кровать. Муратов утверждает, что сейчас Беркович весит около 40 кг:
«За последнее время это уже второй случай, когда ее помещают в одиночное заключение. Это пытка».
Беркович и драматург Светлана Петрийчук получили по шесть лет колонии по делу об «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».
Муратов также показал фотографию бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова. The Insider писал, что 8 сентября Горинов пожаловался в суде на тошноту и головокружение и рассказал, что администрация колонии не регистрирует его обращения за медицинской помощью. У 65-летнего политика удалена часть легкого, ранее у него вновь обнаружили признаки туберкулеза.
Еще одним героем эфира стал пианист Павел Кушнир, который умер в 2024 году в СИЗО Биробиджана после сухой голодовки. Кушнира обвиняли в «призывах к терроризму» из-за антивоенных публикаций в небольшом YouTube-канале. The Insider ранее публиковал три его интервью.
Муратов также показал фотографии осужденной по делу о военных «фейках» педиатра Надежды Буяновой и саксофониста Андрея Шабанова. Последнего приговорили к шести годам колонии по делу об «оправдании терроризма». У музыканта инвалидность второй группы, псориаз, анкилозирующий спондилоартрит и другие хронические заболевания.
Последней Муратов рассказал историю украинки Александры Стрелец, приговоренной российским судом к 12 годам колонии. Ее дочь Валерия родилась на 27-й неделе беременности с весом 530 граммов и почти всю жизнь провела в больнице на аппарате ИВЛ.
«Она так ни разу и не услышала голос своей дочери».
Стрелец просила отсрочить исполнение приговора из-за состояния ребенка, однако суд ей отказал. 10 сентября девочку впервые выписали из больницы домой, а утром следующего дня она умерла. Александра оставалась в колонии и увидеть дочь не смогла:
«Вчера через редакцию „Новой газеты“ я получил письмо от Александры Стрелец из тюрьмы. Она написала, что она и ее дочь до самого конца боролись за жизнь как могли. Единственное, о чем она жалеет, что так ни разу и не услышала голос своей дочери».
Муратов рассказал о более давних связях Трампа-младшего с Кремлевым
В другой части интервью ведущая CNN Эрин Бернетт спросила Муратова об Умаре Кремлеве. На этой неделе ProPublica рассказала, что возглавляющий Международную ассоциацию бокса российский бизнесмен оплатил на сотни тысяч долларов часть свадебных торжеств Дональда Трампа — младшего и Беттины Трамп на Багамах. Молодожены подтвердили, что Кремлев оплатил две ночи празднований, назвав его своим «дорогим другом». Муратов сказал, что, насколько ему известно, отношения Кремлева и Трампа-младшего начались раньше:
«Утверждения, будто до свадьбы они не были знакомы, неверны. Насколько я знаю, они уже некоторое время поддерживают дружеские отношения. Дональд Трамп — младший приезжал охотиться в поместье господина Кремлева».
ProPublica со ссылкой на представителя Трампа-младшего писала, что тот познакомился с Кремлевым через общего знакомого из охотничьих кругов, а офис российского бизнесмена утверждал, что знакомство состоялось «пару лет назад».
18 сентября Дональд Трамп сказал, что его сын сообщил ему о намерении возместить Кремлеву расходы на празднование. Ранее Трамп-младший и его жена называли оплату торжеств «чрезвычайно щедрым свадебным подарком».