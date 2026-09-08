Алексей Горинов пожаловался на признаки отравления в колонии. Суд отказался помочь ему получить медицинскую помощь

Политзаключенный Алексей Горинов во время заседания Мосгорсуда пожаловался на признаки отравления — тошноту и головокружение. Он попросил суд помочь ему получить медицинскую помощь, поскольку администрация колонии не регистрирует его обращения, однако получил отказ, передает SOTAvision. Горинов участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-10 в Рубцовске Алтайского края.

У 65-летнего Горинова хроническое заболевание легких: после перенесенного туберкулеза ему удалили часть легкого. Во время этапирования весной 2025 года у него вновь обнаружили признаки туберкулеза, а в июне его госпитализировали с острым бронхитом. Как утверждали в группе поддержки, после перевода в ИК-10 у Горинова отобрали лекарства и поместили его в штрафной изолятор.

Зимой политзаключенного содержали в неотапливаемом помещении камерного типа. По его словам, на внутренней стороне оконной рамы возник лед, а сам он постоянно находился в свитере, чтобы не замерзнуть. Горинов рассказывал, что трижды попадал в больницу с бронхитом и просил вновь его госпитализировать. Администрация колонии отказала, после чего его лишь перевели в более теплую камеру.

На сегодняшнем заседании Мосгорсуд рассматривал жалобу защиты Горинова на отказ прокуратуры заново расследовать его первое уголовное дело. Суд оставил в силе мартовское решение Таганского районного суда, который счел этот отказ законным.

Защита добивается возбуждения производства по делу ввиду новых обстоятельств — заключения Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, признавшей преследование Горинова незаконным. По словам Тертухиной, ни прокуратура, ни российские суды так и не дали оценки выводам экспертов ООН.

Рабочая группа приняла мнение № 78/2022 в ноябре 2022 года. В документе, который изучил The Insider, перечислены нарушения шести статей Всеобщей декларации прав человека и пяти положений Международного пакта о гражданских и политических правах — всего 11 норм.

Лишение Горинова свободы признали произвольным по трем категориям: из-за преследования за законное осуществление права на свободу слова и участие в общественной жизни, серьезных нарушений права на справедливое судебное разбирательство и дискриминации на основании политических взглядов. Рабочая группа призвала немедленно освободить Горинова, предоставить ему право на компенсацию и провести независимое расследование обстоятельств его преследования. Россия эти рекомендации не исполнила.

Заключение Рабочей группы не отменяет российский приговор автоматически. Однако в 2021 году Пленум Верховного суда разъяснил, что содержащиеся в таких документах сведения являются достаточным поводом и основанием для возбуждения прокурором производства по новым обстоятельствам, если выявленные нарушения нельзя устранить другим способом. Верховный суд также обязал суды выяснять, проверил ли прокурор все обстоятельства, перечисленные заявителем.

Тертухина утверждала, что прокуратура такой проверки не провела. По ее словам, видно из самого письма об отказе. Защитница просила отменить решение Таганского суда и обязать прокуратуру рассмотреть заявление в установленном законом порядке. Горинов также сообщил, что ранее уже обращался в прокуратуру, но ответа не получил:

«Мне бы хотелось понять, почему я, никого не лишив жизни, не покалечив, не убив, не отравив наркотическими веществами, лишь высказавшись за необходимость прекращения войны и заступившись за убитых детей, осужден на семь лет, а фактически на десять лет с учетом второго приговора?».

Алексей Горинов стал первым россиянином, получившим реальный срок по принятой после начала полномасштабного вторжения в Украину статье о военных «фейках». Поводом для дела стало заседание совета депутатов Красносельского округа Москвы 15 марта 2022 года. Горинов предложил почтить минутой молчания погибших в Украине и усомнился в уместности проведения конкурса детских рисунков, пока в соседней стране гибнут дети.