Председателем высшего военного органа НАТО избран немецкий генерал Карстен Бройер

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер 19 сентября был избран председателем Военного комитета НАТО — высшего военного органа альянса. Об этом сообщило агентство Reuters. Как отмечает агентство, назначение Бройера произошло на фоне призывов президента США Дональда Трампа к Европе взять на себя основную ответственность за безопасность на континенте. Издание Politico подчеркивает, что именно Германия на сегодняшний день — лидер среди европейских союзников по расходам на оборону.

Бройера избрали новым председателем Военного комитета НАТО тайным голосованием 32 начальников генеральных штабов стран альянса, собравшихся в Копенгагене. Глава Военного комитета НАТО также выполняет функции главного военного советника генерального секретаря альянса. По словам итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне, занимающего эту должность сейчас, «глубокое знание альянса и руководство германскими вооруженными силами пойду на пользу НАТО». Он отметил:

«Вам доверили этот пост в непростой для евроатлантической безопасности момент».

Как отмечает Reuters, немецкий генерал вступит в должность в период серьезных внутренних изменений в альянсе, когда президент Дональд Трамп требует от союзников, чтобы те взяли на себя основную ответственность за оборону континента после десятилетий американского лидерства. Politico пишет, что основным конкурентом Бройера за пост была начальник штаба обороны Канады Дженни Кариньян. Однако источники издания отмечали, что её назначение могло бы создать дополнительную напряженность, учитывая текущие разногласия между Вашингтоном и Оттавой.

В пользу Бройера говорил и тот факт, что Германия сегодня лидирует по расходам на оборону среди европейских стран НАТО. К 2030 году Берлин планирует удвоить военные расходы и довести их до €200 млрд.

Reuters подчеркивает, что 61-летний Бройер поступил на службу в Бундесвер в 1984 году. В 2014 году служил в составе в составе контингента НАТО в Афганистане. А во время пандемии коронавируса получил прозвище «генерал канцлера» после того, как руководивший тогда немецким правительством Олаф Шольц назначил его начальником кризисного комитета, в 2021-2022 годах координировавшего меры Германии по борьбе с COVID-19.

Бройер вступит в должность в июле 2027 года. Последний раз представитель Германии занимал этот пост более 20 лет назад. Им был генерал Харальд Куят.