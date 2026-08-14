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Белый дом разослал странам НАТО опросник о лояльности Трампу перед сокращением американского военного контингента в Европе — Bloomberg

The Insider
Фото: Win McNamee/Getty Images

Фото: Win McNamee/Getty Images

Соединенные Штаты разослали странам НАТО документ с вопросами, призванными определить степень поддержки внешнеполитического курса Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомившиеся с бумагой. Среди прочего Вашингтон интересуется, была ли страна «публично лояльна» американской внешней политике и какие «ограничения» она вводила на использование американскими военными своих баз.

Также в Белом доме хотят выяснить, тратят ли союзники деньги на контракты с американскими оборонными компаниями и выступали ли они публично против регуляций, мешающих таким сделкам. Отдельный вопрос касается того, насколько подход страны соответствует формуле «сильно, ясно и тихо» (отсылка к слогану главы Пентагона Пита Хегсета).

По данным собеседников агентства, союзники восприняли рассылку как попытку силой навязать им идеологическое единообразие в обмен на военную защиту США — то есть увязать многолетние гарантии безопасности с политической лояльностью, что может подорвать основы трансатлантических отношений, сложившихся после Второй мировой войны.

Bloomberg замечает, что опросник разослан на фоне полугодового пересмотра американского военного присутствия в Европе, который должен завершиться в декабре. В документе также затрагиваются темы, по которым позиции Вашингтона и его союзников расходятся: удары США по Ирану без консультаций с НАТО, операция по задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро и продвигаемая Европой политика «сделано в Европе» в сфере оборонных закупок. Официальный представитель НАТО подтвердил, что альянс работает с США над пересмотром военного присутствия, но комментировать содержание письма не стал.

Ранее сообщалось, что Трамп решил вывести из Германии «намного больше 5 тысяч военных» на фоне ссоры с канцлером Фридрихом Мерцем — сейчас в ФРГ дислоцируются около 35 тысяч американских военнослужащих.

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