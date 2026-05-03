Трамп: США выведут из Германии «намного больше» 5 тысяч военных. Решение ставит под угрозу размещение дальнобойного оружия в ФРГ — FT

США выведут из Германии больше 5 тысяч своих военных, заявил президент Дональд Трамп. Точное количество, а также другие подробности он не привел.

При этом лишь накануне в Пентагоне отчитались о начале вывода «около» 5 тысяч служащих с территории союзника по НАТО в течение года. Сейчас в ФРГ дислоцируются около 35 тысяч американских военных — это больше, чем в любой другой европейской стране. Контингент был увеличен после начала полномасштабной российско-украинской войны. Теперь же численность может сократиться до уровня 2022 года.

Сокращение ставит под угрозу размещение американского дальнобойного оружия в Германии, в том числе ракет Tomahawk, предназначенных для сдерживания России, отмечает газета The Financial Times. Неназванный представитель Пентагона сказал журналистам, что Вашингтон вовсе отменит решение предыдущей администрации о развертывании батальона с таким оружием в ФРГ.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал вывод американских войск «предсказуемым». По его словам, несмотря на это, Берлин продолжает сотрудничать с Вашингтоном, однако происходящее доказывает, что Североатлантический альянс должен стать более европейской организацией. С аналогичным призывом выступили в самом НАТО.

«Мы работаем с США, чтобы разобраться в деталях их решения о военном присутствии в Германии. Эта корректировка подчеркивает необходимость для Европы продолжать увеличивать инвестиции в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность — где мы уже видим прогресс с тех пор, как союзники договорились инвестировать 5% ВВП на саммите НАТО в Гааге в прошлом году. Мы остаемся уверенными в нашей способности обеспечивать сдерживание и оборону по мере того, как продолжается этот переход к более сильной Европе в рамках более сильного НАТО», — сказала пресс-секретарь военного блока Эллисон Харт.

Решение о выводе приняли вскоре после того, как между Дональдом Трампом и Фридрихом Мерцем вспыхнул конфликт. Канцлер Германии упрекнул США в отсутствии стратегии в войне на Ближнем Востоке. В свою очередь американский лидер обвинил Берлин в поддержке иранской ядерной программы. На этом фоне Трамп также объявил о повышении пошлин на европейские автомобили на 25%. Германия остается крупнейшим автопроизводителем в Евросоюзе.

Трамп ранее также пригрозил вывести американские войска из Италии и Испании в связи с критикой действий США в Иране со стороны этих стран.