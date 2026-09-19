Российский чиновник Марат Камболов избран президентом Южной Осетии. Путин поздравил его с «убедительной победой»

На состоявшихся 18 сентября президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия победил Марат Камболов. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу местной избирательной комиссии Эмилию Гагиеву. Президент РФ Владимир Путин поздравил Камболова с «убедительной победой», подтвердившей «высокую степень доверия со стороны югоосетинских граждан». До мая 2026 года Камболов не имел никакого отношения к Южной Осетии и занимал различные должности в Москве.

После обработки 99% голосов Камболов набрал 85,12% на президентских выборах в Южной Осетии – Цхинвальском регионе Грузии, самопровозгласившем независимость в 2008 году. В Тбилиси считают эту территорию оккупированной Россией. Путин отправил чиновнику «искренние поздравления по случаю избрания». Он заявил:

«Столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к Вам со стороны югоосетинских граждан. Отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный, союзнический характер. Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему поступательному развитию на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности».

До мая 2026 года Камболов не имел никакого отношения к Южной Осетии. Он родился в российском регионе Северная Осетия, занимал различные посты в министерствах и ведомствах РФ, включая должность замминистра образования и науки. В 2014 году он перешел на работу в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», где с 2021 по 2025 год был директором, а в 2025–2026 годах — первым вице-президентом.

Лишь 27 мая 2026 года Камболов был назначен советником президента Южной Осетии Алана Гаглоева, а в июне стал и. о. президента республики. Ему было поручено курировать реализацию подписанного 9 мая 2026 года в Москве договора об «углублении союзнического взаимодействия между Южной Осетией и Россией». Как отмечает «Радио Свобода», ряд экспертов считают это соглашение шагом на пути к полноценной аннексии региона Россией.