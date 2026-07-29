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Новости

Тихоокеанская страна Науэро разорвала дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Их независимость теперь признают лишь 4 страны

The Insider
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Тихоокеанское островное государство Науэро приняло решение разорвать дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Это решение приветствовал грузинский МИД. 

Как уточняет грузинский МИД, решение было принято Кабинетом министров Науэро еще 21 июля. Сообщения об этом, однако, нет еще ни на сайте правительства тихоокеанской страны, ни в его соцсетях. 

В Тбилиси решение правительства Науэро назвали это примером того, что «уважение и защита норм международного права являются основой здоровых международных отношений». 

Разрыв дипломатических отношений, установленных в 2009 году, уже подтвердили в МИД Абхазии. В ведомстве заявили, что данное решение руководство Науэро приняло «в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления». Грузию и «ее западных партнеров» обвинили в использовании «арсенала недопустимых методов удушения и принуждения». 

На сайте министерства Южной Осетии подтверждения этому событию на момент публикации нет. 

После разрыва дипломатических отношений между этими странами Абхазию и Южную Осетию признают только четыре страны — Россия, Никарагуа, Венесуэла и Вануату. В 2011-м независимость этих территорий также признало государство Тувалу, но спустя три года власти этой страны установили дипломатические отношения с Тбилиси и признали Абхазию и Южную Осетию частью Грузии. Большинство стран мира также рассматривают Абхазию и Южную Осетию как часть Грузии.

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