Южная Осетия скопирует российские законы в обмен на социалку. Путин запустил ратификацию договора

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Документ был размещен в электронной базе нижней палаты парламента 10 мая. 

Согласно документу, Южная Осетия обязуется постепенно синхронизировать свое законодательство с российским, включая гражданское, налоговое, трудовое и социальное право. Взамен Россия берет на себя участие в обеспечении социальных гарантий, пенсионного обеспечения и повышения уровня жизни в республике, обратил внимание The Insider.

Путин и руководитель Южной Осетии Алан Гаглоев подписали договор на встрече в Кремле вечером 9 мая. 

В соответствии с договором, стороны намерены проводить согласованную внешнюю и оборонную политику, унифицировать законодательство, создать единое экономическое пространство и обеспечить свободное перемещение капиталов, товаров, услуг и рабочей силы. Договор также предусматривает постепенное объединение энергетической, транспортной и телекоммуникационной систем.

Граждане России и Южной Осетии смогут занимать государственные и муниципальные должности на территории друг друга. При этом стороны договорились засчитывать периоды проживания граждан в обеих странах для выполнения требований к стажу и сроку постоянного проживания. Эти положения не будут распространяться на лиц с гражданством третьих стран или видом на жительство за рубежом.

Договор закрепляет взаимное признание документов, выданных государственными органами обеих стран, а также предусматривает унификацию трудового законодательства, пенсионной системы и механизмов социальной защиты. Кроме того, стороны намерены согласовывать правила внешних заимствований и иностранных инвестиций, а также совместно развивать инфраструктуру, энергетику и сельское хозяйство.

В документе также говорится о совместных образовательных программах, культурном обмене и возможном создании совместной комиссии по правам человека. Договор заключается на неопределенный срок и вступит в силу после ратификации обеими сторонами.

10 мая Путин также подписал распоряжение о назначении замглавы МИД РФ Александра Алимова официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о ратификации документа.

29 апреля Правительство России внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о пенсионном обеспечении сотрудников таможенных органов и членов их семей, подписанного в 2025 году. Соглашение предполагает координацию пенсионных выплат и социальных гарантий для сотрудников таможни двух стран.

Большинство стран и международных организаций считают Южную Осетию частью Грузии. Независимость республики признали 5 стран, включая Россию, Никарагуа, Венесуэлу, Науру и Сирию. Первой независимость Южной Осетии признала Россия — в августе 2008 года после войны в Грузии. Грузинское правительство считает территорию оккупированной Россией.

