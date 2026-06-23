Президент Южной Осетии Гаглоев стал советником Путина. Его сменит бывший замминистра образования РФ Марат Камболов

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев снял с себя полномочия и объявил, что переходит на работу в Администрацию президента России в качестве советника Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС. Временно исполняющим обязанности главы республики станет председатель правительства Марат Камболов.

«Вчера у меня состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в Администрацию президента РФ в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора [об углублении союзнического взаимодействия] <...>. Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним. С сегодняшнего дня я перехожу на службу в Администрацию президента РФ и слагаю с себя полномочия президента Республики Южная Осетия», — заявил Гаглоев в видеообращении, опубликованном на официальном сайте президента Южной Осетии.

Гаглоев родился в Цхинвали и руководил Южной Осетией с 2022 года. До этого он занимал различные посты в руководстве непризнанной республики, создал партию «Аланский союз», впоследствии объединившуюся с партиями «Новая Осетия» и «Ныхас» на базе последней.

Камболов родился в Северной Осетии, учился в Академии народного хозяйства РФ, работал в Федеральном агентстве по науке и инновациям. В 2010 году стал заместителем министра образования России Дмитрия Ливанова, однако в 2016 году ушел оттуда. За три года до этого в его кабинете прошел обыск в рамках уголовного дела в отношении бывшего ректора Государственного университета управления Виктора Козбаненко, обвиняемого в получении взятки в 7 млн рублей. На допросе он дал на Камболова показания, однако позднее Ливанов заявил, что Козбаненко просто оговорил Камболова и оснований отстранять его от работы нет. В 2016 году Камболов, находясь в статусе свидетеля по этому делу, ушел из Минобра и перешел на работу в Курчатовский институт, где занимал сначала пост заместителя директора, а затем директора. На пост главы правительства Южной Осетии был назначен в начале июня этого года.

Как ранее писал политолог Иван Преображенский, это назначение может означать, что контроль над Южной Осетией получит близкая к Путину семья Ковальчуков: Михаил Ковальчук занимает должность почетного президента НИИ «Курчатовский институт».