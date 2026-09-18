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Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки» и анонсировал подписание инвестиционных соглашений на миллиард евро

The Insider
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового объединения — «Карпатской восьмёрки», — куда, помимо Украины, вошли Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. На первый саммит клуба приехали лидеры семи из восьми стран. На утренней общей фотографии отсутствовал только премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Во время выступления на саммите украинский лидер анонсировал подписание по итогам встреч инвестиционных и торговых соглашений на €1 млрд.

На первый саммит «Карпатской восьмёрки», проходящий 18–20 сентября в Ивано-Франковской области, приехали руководители семи государств, включая президента Сербии Александра Вучича. Как сообщали накануне словацкие СМИ, на встречу собирался и премьер Фицо, однако на совместной фотографии лидеров он отсутствовал. В своей речи на учредительном заседании Зеленский заявил:

«Сегодня впервые здесь, в Украине, в нашей части Карпат — саммит, объединяющий все карпатские государства, регионы и общины наших стран. Мы даем старт новому формату С8 — „Карпатской восьмёрке“, которая объединяет нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом. Это серьезное начало движения, которое должно сильнее сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия в области безопасности, энергетики, расширения логистики и трансграничного экономического сотрудничества, а также существенной поддержки наших общин».

Украинский лидер также сообщил, что в форуме принимают участие около 550 представителей бизнеса. По итогам саммита будет подписано инвестиционных и торговых соглашений на €1 млрд, заявил Зеленский.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на встрече, заявил, что С8, как теперь сокращенно называют новое объединение, поможет Украине в евроинтеграции. Он отметил:

«Наш польский опыт здесь совершенно ясен: межрегиональное сотрудничество — один из лучших способов перенять определенные европейские правила, принципы и методы сотрудничества».

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Публикация:«Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки» и анонсировал подписание инвестиционных соглашений на миллиард евро»

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