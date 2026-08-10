Владимир Зеленский впервые посетил Сербию в статусе президента. Для Вучича это шанс показать готовность идти навстречу Европе — политолог

Президент Украины Владимир Зеленский на прошедших выходных впервые посетил Сербию, будучи в статусе главы государства. Там он встретился с президентом Александром Вучичем и договорился о новом пакете гуманитарной помощи. Для сербского лидера это возможность продемонстрировать Европе свою готовность идти навстречу «настолько, насколько это возможно», считает политолог Александар Джокич.

Визит Зеленского в Белград пришелся на субботу, 8 августа. На встрече лидеры стран обсудили процессы евроинтеграции, гуманитарную помощь и взаимную поддержку.

Например, президент Сербии заверил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Белграда на пути Киева в ЕС. Белград также выделит порядка 2 млн евро на восстановление энергетики Украины. Зеленский, в свою очередь, тоже выразил надежду, что «путь Сербии в ЕС ускорится».

Вучич также снова повторил свои более ранние заявления о том, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, и в этом вопросе «нет никаких „но“».

Реакция общественности и местных СМИ на этот визит оказалась неоднозначной. Проправительственные медиа, например, избегали подробного освещения конфликта, а активисты из инициативы «Сербы за русских» (Srbi za Ruse) провели акцию протеста в центре города с российскими триколорами и портретами Путина.

На прошедшем в тот же день футбольном матче болельщики ФК «Црвена Звезда» вывесили транспарант со слоганом «Пока вы принимаете нациста в Белграде, сербы истекают кровью на распятом Косово!».