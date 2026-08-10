Владимир Зеленский впервые посетил Сербию в статусе президента. Для Вучича это шанс показать готовность идти навстречу Европе — политолог

Президент Украины Владимир Зеленский на прошедших выходных впервые посетил Сербию, будучи в статусе главы государства. Там он встретился с президентом Александром Вучичем и договорился о новом пакете гуманитарной помощи. Для сербского лидера это возможность продемонстрировать Европе свою готовность идти навстречу «настолько, насколько это возможно», считает политолог Александар Джокич.
Визит Зеленского в Белград пришелся на субботу, 8 августа. На встрече лидеры стран обсудили процессы евроинтеграции, гуманитарную помощь и взаимную поддержку.
Например, президент Сербии заверил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Белграда на пути Киева в ЕС. Белград также выделит порядка 2 млн евро на восстановление энергетики Украины. Зеленский, в свою очередь, тоже выразил надежду, что «путь Сербии в ЕС ускорится».
Вучич также снова повторил свои более ранние заявления о том, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, и в этом вопросе «нет никаких „но“».
Реакция общественности и местных СМИ на этот визит оказалась неоднозначной. Проправительственные медиа, например, избегали подробного освещения конфликта, а активисты из инициативы «Сербы за русских» (Srbi za Ruse) провели акцию протеста в центре города с российскими триколорами и портретами Путина.
На прошедшем в тот же день футбольном матче болельщики ФК «Црвена Звезда» вывесили транспарант со слоганом «Пока вы принимаете нациста в Белграде, сербы истекают кровью на распятом Косово!».
Как отметил в беседе с The Insider балканский политолог Александар Джокич, сам факт этого визита дает Вучичу возможность «продемонстрировать» Евросоюзу, что он готов идти навстречу Европе настолько, насколько считает возможным. Сам он при этом занимает фактически европейскую позицию по этому вопросу, исключая введение против России санкций:
«Для России это, безусловно, будет болезненно с точки зрения престижа, однако у Москвы сейчас нет реальных возможностей как-либо изменить ситуацию в Сербии. Ей придется с этим смириться. При этом цель Вучича остается прежней: оставаться вечным кандидатом на вступление в ЕС, никогда не доводя дело до фактического вступления в Евросоюз и не разрывая при этом связи с Брюсселем».
Для Киева этот визит ценен поддержанием сотрудничества в сфере энергетики (предложенный Белградом пакет помощи как раз нацелен на ее восстановление), а также возможными косвенными поставками оружия, наличие которых для Украины крайне важно.
Ранее, в мае, Белград с официальным визитом посетил вице-премьер Украины Тарас Качка. Этот визит стал вторым по счету посещением Сербии украинским чиновником такого уровня с начала полномасштабной войны.
Сам сербский лидер в июле приезжал Киев, где принял участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина». После этой поездки Вучич обещал Украине дополнительную финансовую, медицинскую и энергетическую помощь. При этом тогда же он сообщил, что отказался подписать совместную декларацию, которая призывает усилить давление на Москву.