В Словакии начали расследование против премьер-министра Роберта Фицо по делу о госизмене

В Словакии начали расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо по делу о госизмене. Поводом стало его решение прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Об этом пишет iDen.sk со ссылкой на заявление полиции.

Заявление против премьер-министра написал лидер либеральной партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грелинг. По его словам, он подал заявление еще месяц назад, указав на возможные тяжкие преступления, связанные с действиями премьера. Среди них — злоупотребление полномочиями, государственная измена, нарушение обязанностей при управлении чужим имуществом, а также другие правонарушения.

Заявление прошло через Генеральную прокуратуру и было передано сначала в региональную прокуратуру, а затем — в полицию. По словам Грелинга, его обращение поддержали более 13 тысяч человек, и он назвал его «самым масштабным уголовным заявлением в истории Словакии».

В начале марта правительство Словакии по инициативе Фицо расторгло соглашение с «Укрэнерго» об аварийных поставках электроэнергии.

Транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию остановился в январе. Как утверждают в Киеве, трубопровод был поврежден в результате российского удара. В Венгрии, однако, считают, что речь идет не о технических проблемах, а о политическом давлении перед предстоящими парламентскими выборами. В конце февраля Венгрия заблокировала кредит Украине от Евросоюза на €90 млрд.

Венгрия и Словакия имеют запасы нефти, а также могут получать сырье по трубопроводу «Адриа» из Хорватии, сообщали в Евросоюзе. Однако альтернативные источники обходятся дороже. На цены влияет и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.