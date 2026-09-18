Производство вина в Крыму сократилось почти на 19 млн бутылок на фоне проблем с топливом и логистикой — подсчет The Insider

Суммарное производство тихих и игристых вин в аннексированных Россией Крыму и Севастополе за январь–август сократилось примерно на 22% год к году. Как подсчитал The Insider на основе данных Росалкогольтабакконтроля, которые приводит «Коммерсантъ», разница с прошлым годом составила около 14,1 млн литров — это эквивалент почти 18,8 млн стандартных винных бутылок объемом 0,75 литра.

Основное падение пришлось на территорию, которую российская статистика учитывает как Республику Крым. Производство тихого вина там сократилось на 24,7%, до 3,44 млн декалитров, а игристого — сразу на 38%, до 379,3 тысячи декалитров. В Севастополе выпуск игристого вина снизился на 10%, до 521,9 тысячи декалитров, тогда как тихого вырос на 0,9%, до 633,5 тысячи.

Спад в Крыму оказался значительно сильнее общероссийского. В целом в России производство тихого вина за первые восемь месяцев года сократилось на 14,8%, а игристого — на 14,6%. В Краснодарском крае показатели снизились соответственно на 9,3 и 6,4%. При этом на Крым без учета Севастополя приходится почти пятая часть российского производства тихого вина и около 10% игристого.

Участники рынка связывают особенно сильное падение на полуострове в том числе с нарушением логистики. Крымским винодельням не всегда вовремя доставляют бутылки и пробки, из-за чего уже готовое вино приходится позже разливать и отправлять на склады. Некоторые перевозчики вообще отказываются ездить в Крым из-за повышенных рисков. По словам основателя винодельни Mancopia Сергея Мишенькина, в результате стоимость тары выросла на 30–40%.

Проблемы с перевозками возникли не только у виноделов. После украинских ударов по транспортной инфраструктуре стоимость доставки грузов в аннексированный Крым выросла в три–шесть раз. За перевозку бензина из Воронежа в Севастополь тогда предлагали 1,2 млн рублей — почти в шесть раз больше обычных ставок на перевозку топлива по России.

На производство также влияют продолжающийся дефицит бензина и перебои с электричеством. К началу сентября российские власти Крыма признавали, что поставки топлива по-прежнему не покрывают потребности полуострова. The Insider подсчитал, что в июле годовая инфляция в Крыму достигла 15,79%, что примерно в 2,5 раза выше среднероссийской, а бензин за год подорожал более чем втрое.

Еще одной проблемой стал урожай винограда 2025 года. Из-за засухи производители собрали меньше белых сортов, в частности шардоне, используемого для игристых вин. Некоторым предприятиям пришлось временно останавливать производство, а для выпуска игристого использовать более дорогие красные сорта. Новый урожай 2026 года только начинает поступать производителям.

Одновременно сократился и местный спрос. По данным сервиса Travelline, доля Крыма в гостиничных бронированиях по России этим летом снизилась более чем вдвое. Еще в июне The Insider писал, что число новых бронирований на полуострове на фоне топливного кризиса упало на 31% год к году, а туристы отменили до 79% уже оформленных заказов.

В июле российское правительство выделило Крыму и Севастополю 4,3 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса после обвала бронирований, перебоев с транспортом и топливного кризиса. В репортаже The Insider предприниматели на полуострове рассказывали, что из-за отсутствия топлива, электричества и туристов были вынуждены закрывать или приостанавливать работу бизнеса.