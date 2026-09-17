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По тысяче чиновников и силовиков осуждают за коррупцию каждый месяц, а объем изъятых за 1,5 года активов достиг 3 трлн рублей — генпрокурор

The Insider
Александр Гуцан. Фото: ТАСС

Александр Гуцан. Фото: ТАСС

Более 60 тысяч должностных лиц были осуждены в России по делам о коррупции за последние пять лет. Об этом заявил генпрокурор Александр Гуцан на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске, сообщает ТАСС. Таким образом, в среднем российские суды приговаривали по таким делам более тысячи должностных лиц в месяц, или около 33 человек в день.

«За последние пять лет в соответствии с позицией гособвинителей судами к различным видам наказания приговорено более 60 тысяч коррупционеров»,

— сказал Гуцан.

Помимо чиновников к должностным лицам относятся сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и другие лица, выполняющие властные или управленческие функции.

По словам генпрокурора, за пять лет почти в полтора раза увеличилась сумма ущерба, возмещенного по делам о коррупции. Стоимость арестованного имущества обвиняемых превысила 800 млрд рублей.

Кроме того, за 2025 год и первое полугодие 2026-го российские суды удовлетворили иски прокуроров об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму свыше 3 трлн рублей, заявил Гуцан. По его словам, государству были переданы тысячи домов и квартир, другая недвижимость, транспорт, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры.

Гуцан также заявил, что предметом коррупционных преступлений все чаще становится криптовалюта. В феврале 2026 года в России приняли закон, который закрепил в уголовном законодательстве статус цифровой валюты и порядок ее изъятия и конфискации, а также обязал криптобиржи и обменники предоставлять информацию по запросам следствия и суда. По утверждению генпрокурора, новые нормы позволили устранить возможности для сокрытия незаконно полученных средств в цифровых кошельках.

Александр Гуцан возглавил Генпрокуратуру в сентябре 2025 года. До этого с 2018 года он был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, а в 2007–2018 годах занимал пост заместителя генпрокурора. Владимир Путин назначил Гуцана генпрокурором 24 сентября 2025 года.

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Публикация:«По тысяче чиновников и силовиков осуждают за коррупцию каждый месяц, а объем изъятых за 1,5 года активов достиг 3 трлн рублей — генпрокурор»

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