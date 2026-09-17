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ФРС впервые за три года повысила ставку из-за высокой инфляции — Трамп требовал ее снизить

The Insider
Президент США Дональд Трамп и председатель ФРС Кевин Уорш. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель ФРС Кевин Уорш. Фото: Reuters

Федеральная резервная система США впервые с 2023 года повысила базовую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 3,75–4%. Решение было принято единогласно на фоне сохраняющейся высокой инфляции. Большинство руководителей ФРС ожидают как минимум еще одного повышения ставки до конца 2026 года.

Президент США Дональд Трамп, напротив, неоднократно требовал снизить ставки. 4 сентября он писал в своей соцсети Truth Social, что США должны платить «самые низкие процентные ставки в мире», и критиковал подход, при котором при сильном экономическом росте регулятор ужесточает денежно-кредитную политику из-за опасений роста цен. За несколько дней до заседания ФРС Трамп снова заявил, что у США должна быть самая низкая ставка в мире.

Уже после решения ФРС Трамп потребовал снизить ее до 1% или ниже. В Truth Social он написал:

«Снизьте процентные ставки для Соединенных штатов Америки, и быстро!»

Позднее президент заявил журналистам, что по-прежнему доверяет назначенному им главе ФРС Кевину Уоршу, однако назвал совет управляющих регулятора «очень политизированным» и обвинил его в неправильных решениях, передает Reuters.

Сама ФРС объяснила повышение тем, что инфляция остается повышенной, а ужесточение политики должно помочь быстрее вернуть ее к целевому уровню в 2%. Уорш заявил, что экономика и рынок труда укрепились, внутренний спрос остается устойчивым, а инвестиции — высокими. По его словам, летние данные по инфляции не позволяют говорить, что ее базовая динамика улучшилась.

Reuters отмечает, что ценовое давление в США усиливают в том числе импортные пошлины администрации Трампа, рост стоимости энергоресурсов после начала американо-израильской войны с Ираном и инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта. При этом в новом заявлении ФРС исчезло прежнее указание на то, что повышенная инфляция связана с «шоками предложения»: регулятор опасается, что рост цен приобрел более широкий характер.

Новые прогнозы ФРС показывают, что 16 из 18 участников заседания ожидают как минимум еще одного повышения ставки на 0,25 процентного пункта до конца года. Регулятор также повысил прогноз инфляции на 2026 год с 3,6 до 3,7%. Возвращения инфляции к целевым 2% теперь ожидают только в 2029 году — на год позже, чем прогнозировалось ранее.

Рынки после решения ФРС отреагировали на перспективу более высоких ставок: доллар укрепился, доходности американских гособлигаций выросли, а индекс S&P 500 завершил торги снижением на 0,45%, пишет Reuters. Повышение ставки делает заимствования дороже для потребителей и компаний, наиболее быстро оно отражается на кредитных картах и других кредитах с плавающей ставкой. Одновременно более высокие ставки обычно повышают доходность сберегательных продуктов и краткосрочных облигаций, отмечает Reuters.

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Публикация:«ФРС впервые за три года повысила ставку из-за высокой инфляции — Трамп требовал ее снизить»

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