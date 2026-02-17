Глобальное поголодание. Как в развитых экономиках снижаетcя качество жизни, несмотря на формальный рост ВВП

В целом в Европе ситуация выглядит мягче, чем в США, но лишь на первый взгляд. С 1995 по 2019 год производительность труда в еврозоне выросла на 28%, тогда как в США за тот же период — на 50%. При этом европейский профессионал сегодня работает в менее динамичной среде, где его реальная покупательная способность стагнирует десятилетиями.

В Великобритании 56% граждан, родившихся до 1975 года, превосходили предыдущее поколение по доходам, однако среди более молодых британцев эта доля снизилась до 33%. Исключение составляет Швеция, где 84% мужчин и 86% женщин зарабатывают больше, чем их родители. Это один из наиболее высоких показателей в регионе. Он объясняется изначально низким уровнем неравенства в стране.

Российский «Великий разрыв» задержался. В 2000-е годы зарплаты в среднем росли на фоне высоких цен на нефть, опережая рост производительности труда. Во время полномасштабного вторжения началась «гонка зарплат» из-за дефицита кадров, но она, опять же, не была подкреплена большей эффективностью. Может создаться впечатление, что у российского среднего класса есть возможность разбогатеть и воплотить «американскую мечту». Но этот шанс светит небольшому количеству жителей крупных городов, у остального населения увеличение доходов очень скромное.

Иллюзия роста

Рассмотрим, как менялся уровень жизни, на примере США, Франции и Германии. Эти страны, с одной стороны, наиболее крупные и развитые западные экономики, а с другой — представляют собой разные ее типы. США — ярко выраженная либеральная экономика с высокой мобильностью рабочей силы, минимальными ограничениями (в том числе в социальной сфере) и слабым участием государства. Оно следит в основном за соблюдением «правил игры». Франция — социал-демократическая система, с высокими ограничениями для работодателей, прогрессивной налоговой шкалой (богатые платят больше), развитой системой социальной помощи и широким государственным вмешательством в рынок. Германия занимает промежуточное положение, хотя и ближе к французской модели.

Чтобы понять, действительно ли широкие круги населения беднеют, посмотрим на динамику номинальных и реальных зарплат (то есть с учетом инфляции), а также подсчитаем, сколько средних зарплат в каждой стране понадобится для того, чтобы купить 1 кв. м жилья, автомобиль Toyota Corolla (как марка среднего класса), а стоимость услуг рассмотрим на примере того, сколько стоит вылечить зубы (скажем, поставить пломбу). Эти расчеты, конечно, очень приблизительны, но они позволяют показать общую картину.

В последние 30 лет номинальные зарплаты во всех трех странах росли. Средняя годовая зарплата в США в 1995 году составляла примерно $35 тысяч, в 2023 году — более $81 тысячи (рост около 130%). Во Франции за тот же период средняя номинальная зарплата выросла с 25 тысяч до 43,5 тысячи евро в год (на 57%). В Германии — с 42 тысяч до 48,3 тысячи евро (примерно на 15%). По реальному росту США также оказались лидером: там за последние 30 лет зарплаты выросли на 10–15%, в то время как в Германии и Франции — на 5–10% .

Иными словами, реальные зарплаты растут, хотя и медленно, причем медианные зарплаты растут тоже.