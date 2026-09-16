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Франция выдвинула «Минотавра» Андрея Звягинцева на «Оскар»

The Insider
Каннский фестиваль

Каннский фестиваль

Франция выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм», сообщил Национальный центр кино и анимации Франции (CNC). Картину выбрала специальная комиссия из 11 представителей киноиндустрии, которую возглавляет историк кино Шарль Тессон. 99-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе.

«Минотавр» — совместное производство Франции, Латвии и Германии. Основными продюсерами стали французские CG Cinéma и MK Productions, в производстве также участвовали латвийская Forma Pro Films и немецкая Razor Film Produktion. Во Франции картина выйдет 14 октября. Ожидается премьера и в кинотеатрах США.

Помимо «Минотавра», в шорт-лист вошли «Битва за де Голля — Железный век» Антонена Бодри, «Корсет» Луи Клиши, «Градива» Марин Атлан и «Незнакомка» Артура Арари. 16 сентября комиссия заслушала продюсеров, международных продавцов и американских прокатчиков пяти фильмов, после чего остановилась на картине Звягинцева.

В мае «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля — вторую по значимости награду основного конкурса после «Золотой пальмовой ветви». Это первый фильм Звягинцева почти за десять лет: предыдущая картина режиссера «Нелюбовь» вышла в 2017 году.

Действие картины происходит в России в 2022 году. Главный герой Глеб — успешный руководитель предприятия в провинциальном городе, чья привычная жизнь начинает разрушаться на фоне семейных и рабочих проблем. В фильме, снятом в Латвии, присутствует и сюжетная линия мобилизации: героя вызывают в региональную администрацию и требуют отправить работников его предприятия на войну.

Получая Гран-при в Каннах, Звягинцев со сцены обратился к Владимиру Путину с призывом прекратить войну. Режиссер уехал из России в 2022 году. Для Звягинцева это уже третья возможность получить «Оскар» за лучший международный фильм. В 2015 году в этой категории была номинирована представлявшая Россию картина «Левиафан», а в 2018-м до финальной пятерки дошла «Нелюбовь». Ни один из двух фильмов награду не получил.

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Публикация:«Франция выдвинула «Минотавра» Андрея Звягинцева на «Оскар»»

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