WSJ: Администрация Трампа готовит одну из крупнейших в истории продаж тяжелых бомб Израилю

Администрация президента США Дональда Трампа готовит одну из крупнейших в истории сделок по продаже тяжелых авиабомб израильской армии спустя почти три года войны на Ближнем Востоке и на фоне падения общественной поддержки Израиля в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Предполагаемая сумма сделки — $2,8 млрд. Речь идет о поставке 40 тысяч бомб калибра 2 тысячи фунтов (907 кг): половина — MK-84, остальные — BLU-117. Кроме того, в сделку войдут 20 тысяч бетонобойных боеголовок I-2000, предназначенных для поражения целей после пробития бетонных перекрытий и других укрепленных конструкций. Оплату обеспечит программа иностранного военного финансирования, по которой США выделяют другим странам средства на закупку американского оружия. Администрация направила первичное уведомление о сделке руководителям профильных комитетов Конгресса, которые рассмотрят его до того, как официальное уведомление получит весь Конгресс.

Как отмечается, запланированная продажа демонстрирует, что Вашингтон продолжает военную поддержку Израиля, несмотря на недавние трения между Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху из-за плана мирного урегулирования в Газе. В августе Нетаньяху отверг план поэтапного разоружения ХАМАС, разработанный трамповским Советом мира, и возобновил авиаудары по боевикам после короткой паузы в боевых действиях. Позже Трамп заявил, что Израилю не следовало наносить удары по ХАМАС — признанной в США террористической группировкой, — поскольку боевики уже согласились сложить оружие.

Отношения двух лидеров, пишет WSJ, осложнил и конфликт с Ираном: война привела к гибели ряда иранских военачальников и ослаблению части военного потенциала страны, но не изменила власть в Тегеране, который в ответ наносит ракетные и дроновые удары по региону и спровоцировал глобальный кризис нефтяных поставок.

Сделку прокомментировал изданию эксперт по продажам американского оружия, директор по политике организации American Committee for Middle East Rights Сет Биндер. Он сказал:

«Я расцениваю это как огромную услугу и как одобрение правительства Нетаньяху. Это те виды оружия, которые наносят наибольший урон. Как раз в тот момент, когда в стране идет дискуссия о прекращении помощи Израилю, происходит прямо противоположное — Вашингтон удваивает поддержку и даже больше».

Радиус поражения бомбы MK-84 достигает 400 ярдов (около 366 метров) — суммарной мощности заявленных в сделке боеприпасов хватило бы, чтобы многократно перекрыть площадь всего сектора Газа. Израиль применял MK-84 в Газе после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибли около 1,2 тысячи человек.

Администрация Байдена уже направляла Израилю такие бомбы в рамках военной поддержки, а в 2024 году приостанавливала их поставку из-за угрозы израильского наступления на юге Газы, где укрывались перемещенные гражданские. Администрация Трампа позволила поставке возобновиться, а в конце февраля 2025 года использовала чрезвычайное положение американского законодательства об оружии, чтобы обойти контроль Конгресса и одобрить передачу более 35 тысяч таких бомб на сумму свыше $2 млрд.