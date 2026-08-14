США требуют от Нетаньяху осудить блокаду палестинской деревни израильскими поселенцами — Reuters

Вашингтон требует от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху публично осудить блокаду палестинской деревни Кусра, которую больше недели удерживают еврейские поселенцы, сообщает Reuters. Об этом изданию рассказали американский и израильский чиновники на условиях анонимности.

Поселенцы удерживают в осаде дома палестинцев в деревне почти неделю, лишив их возможности покинуть свои жилища. По данным правозащитников, таким образом поселенцы пытаются захватить новые земли и соединить существующие форпосты с более крупными поселениями на Западном берегу. Один из эпизодов осады попал на видео: несколько израильтян в военной форме вместе с поселенцами молились у палатки, установленной прямо во дворе одного из домов. Армия заявила, что начала против них дисциплинарное разбирательство.

Скандал получил публичную огласку после того, как посол США в Израиле Майк Хакаби, который сам является убежденным сторонником поселенческого движения, назвал участников блокады «израильскими террористами». По данным собеседников Reuters, Белый дом начал давить на Нетаньяху после того, как выяснилось, что среди осажденных домов — жилье гражданина США палестинского происхождения. Сам премьер-министр публично осаду пока не комментировал.

В четверг в Кусру были стянуты войска. По данным ООН, без воды и электричества внутри домов остаются около 15 палестинцев, включая двоих детей. Военные утверждают, что вошли в деревню для защиты жителей и позже разобрали одну из палаток поселенцев. Жительница осажденного дома Айша Хассан рассказала Reuters по телефону:

«Нам очень страшно. Ничего не меняется, уже шесть дней так — поселенцы всë еще здесь».

Как отмечает Reuters, осудить блокаду для Нетаньяху политически рискованно: до выборов в Израиле остается около двух месяцев, а его правоцентристская коалиция во многом зависит от голосов поселенцев. При этом, пишет агентство, насилие поселенцев на Западном берегу резко выросло за три года, прошедшие после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Сейчас там проживает около 500 тысяч поселенцев и порядка 3 млн палестинцев, а число официальных поселений и форпостов, по данным правозащитной организации Peace Now, достигает 536.

В мае Евросоюз согласовал новый пакет санкций против израильских поселенцев на Западном берегу из-за насилия против местных палестинцев. В список попали три человека и четыре организации. Расширению санкций до этого несколько лет мешала Венгрия во главе с Виктором Орбаном.