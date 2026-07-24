Два израильтянина и четыре палестинца погибли в столкновении на Западном берегу, еще как минимум восемь человек ранены

Два израильтянина и четыре палестинца погибли в результате вооруженного столкновения возле палестинской деревни Телль неподалеку от Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Еще восемь человек получили ранения. После произошедшего ЦАХАЛ направил в район дополнительные подразделения, а израильские власти объявили о серии мер против палестинских населенных пунктов, об этом сообщает The Times of Israel.

Как пишет издание, предварительная проверка ЦАХАЛ установила, что утром 24 июля группа из нескольких десятков израильтян, включая детей, без согласования с армией вошла в зоны А и B Западного берега, куда вход израильтянам запрещен.

Когда они подошли к деревне Телль, между ними и десятками палестинцев началось столкновение, в ходе которого израильтяне открыли огонь в воздух. Затем на место прибыли члены службы безопасности поселения Хавад-Гилад и военнослужащие.

По версии ЦАХАЛ, в какой-то момент палестинец отобрал автомат у главы службы безопасности поселения Хавад-Гилад 32-летнего Бенаяху Меллета и открыл огонь. Меллет и 27-летний майор ЦАХАЛ Юваль Эзра погибли.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило о гибели четырех палестинцев. Еще четверо получили ранения, трое из них — тяжелые, передает Associated Press. ЦАХАЛ заявил, что один из погибших был тем человеком, который отобрал оружие и открыл огонь, однако не объяснил AP обстоятельства гибели остальных палестинцев.

Израильский военный корреспондент Дорон Кадош называет произошедшее терактом и пишет, что группа израильских туристов, среди которых были дети (по данным сил безопасности — всего около 30 человек), приехали на прогулку на окраину палестинской деревни. Навстречу им вышли десятки палестинцев. На опубликованном журналистом видео видно потасовку и стрельбу.

Израильские власти также охарактеризовали случившееся как теракт.

Представитель ФАТХ Иссам Саифи, напротив, рассказал Reuters, что несколько десятков поселенцев первыми вошли в палестинскую деревню и попытались проникнуть в два дома, после чего жители вышли им навстречу.

Как пишет The Times of Israel, после столкновения премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац распорядились снести дом открывшего огонь палестинца и усилить меры безопасности. Кроме того, власти намерены ускорить легализацию существующих поселенческих форпостов и создание новых, отмечает издание.

Одновременно ЦАХАЛ готовится к возможным ответным нападениям поселенцев на палестинцев. После стрельбы появились сообщения о группах поселенцев, направлявшихся к палестинским деревням.

Район Наблуса в последние годы остается одним из самых напряженных мест на Западном берегу.