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Нетаньяху отверг план разоружения сектора Газа, разработанный трамповским Советом мира

The Insider
Фото: пресс-служба правительства Израиля

Фото: пресс-служба правительства Израиля

Израиль отверг план по разоружению сектора Газа, предложенный Советом мира и поддержанный США, сообщает The Times of Israel. «Хочу внести ясность. Израиль отвергает документ из 15 пунктов», — заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров.

«ЦАХАЛ не станет выводить силы [из Газы], пока ХАМАС не будет разоружен. И когда я говорю, что ХАМАС должен быть разоружен, я имею в виду тяжелое вооружение, менее тяжелое вооружение, все виды оружия. И мы говорим о подлинном разоружении, а не о фиктивном».

Ранее ХАМАС принял предложенный план обустройства послевоенного сектора Газа. Власти Израиля считают, что группировка использует этот процесс, чтобы предотвратить возобновление боевых действий со стороны израильской армии.

По словам Нетаньяху, некоторые из идей, предложенных США, приемлемы для Израиля, а некоторые нет. «И мы знаем, как противостоять этому», — заявил он. Израильский премьер также подчеркнул, что никогда не примет создание палестинского государства ни в секторе Газа, ни на Западном берегу.

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил, что созданный по его инициативе Совет мира достиг «исторического соглашения» о разоружении как ХАМАС, так и других вооруженных группировок в секторе Газа. Документ под названием «Всеобъемлющий план президента Трампа по достижению мира в Газе», состоящий из 15 пунктов, включает в том числе следующие положения:

  • Обеспечить полный вывод израильских войск из сектора Газа, установить палестинское управление, реконструкцию и восстановление.
  • Израиль и палестинские группировки, включая ХАМАС, должны полностью прекратить боевые действия.
  • Вывоз вооружений из сектора Газа.

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